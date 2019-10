MOZ

Eberswalde (MOZ) Kinder, hört mal zu, hieß es am Sonntag im Kanaltheater. Das Stück "Ausm Weg" handelt von einem großen Bären und einem Riesen. Beide wollen die Brücke überqueren. Doch sie ist so schmal. Zornig weigert sich der Bär Platz zu machen. Der Riese bleibt ebenfalls stur. Es dauert eine Weile bis sie eine Lösung finden. Wer von beiden nachgeben wird, zeigt sich am Ende. So viel sei verraten: Die Lösung, die sie finden, ist ungewöhnlich.

"Ausm Weg" ist für alle ab 4 und wird am Dienstag um 15.30 Uhr in der Fritz Weineck Str. gespielt. Eintritt 2 Euro.