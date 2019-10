MOZ

Wandlitz Das Warten scheint ein Ende zu haben: Ines Jessse, Staatssekretärin im Brandenburger Infrastrukturministerium, setzt am Dienstag den ersten Spatenstich für den Radweg entlang der B 273 zwischen Wensickendorf und Wandlitz.

Die Länge des Abschnitts liegt bei fünf Kilometern. Im Zusammenhang mit dem Bau ist auch die Errichtung einer Radwegbrücke über die Briese erforderlich. Parallel sollen vorhandene Durchlässe im Baubereich erneuert und die Fahrbahndecke der B 273 vom Knotenpunkt B 273/ Basdorfer Straße bis zum Bahnübergang in Wensickendorf saniert werden. Gleiches gilt für den bestehenden Radweg in Richtung Schmachtenhagen. Alle betroffenen Grundstückszufahrten werden baulich angepasst. Zudem wird in den Ortslagen Wensickendorf, Stolzenhagen und Rahmersee im Auftrag der Stadt Oranienburg und der Gemeinde Wandlitz eine Straßenbeleuchtung installiert.

Das Bauvorhaben wird gemeinsam vom Bund, der Gemeinde Wandlitz und der Stadt Oranienburg mit 3,8 Millionen Euro finanziert. Der Bund beteiligt sich mit 2,5 Millionen Euro, Oranienburg und Wandlitz stellen 250 000 Euro beziehungsweise 190 000 Euro bereit. Das Land investiert 60 000 Euro.

Während der Bauarbeiten wird die Straße halbseitig, für zwei Monate sogar voll gesperrt. Im Dezember 2020 sollen die Bauarbeiten beendet sein.