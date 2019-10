Elke Lang

Storkow Wer schon einmal in dem schönen, aber vergleichsweise nüchternem Rathaussaal einer Stadtverordnetenversammlung beigewohnt hat, wird ihn am Sonnabend nicht wiedererkannt haben. "Mit ein bisschen Licht, einer kleinen Bühne und einem schwarzer Vorhang", zählt Andreas Gordalla schmunzelnd auf, "hat ihn der Storkower Silvio Linn mit seiner Firma Brandenburg Entertainment in einen romantischen Salon verwandelt."

Es fand die 4. Storkower Herbstpoesie statt, und auf der Bühne saß Marion Brasch. Sie erzählte und las in einer ausverkauften Veranstaltung charmant-erfrischend aus ihrem neustem Buch "Lieber Woanders". Ihr Publikum bestand überwiegend aus lesefreudigen Frauen etwa des Alters der Schriftstellerin. Die Geschichte drehte sich um einen Mann zwischen zwei Frauen, wobei der Mann nicht immer so gut wegkam.

Eine Botschaft oder einen vorgefassten Plan beim Schreiben habe sie nicht, erzählte Marion Brasch in dem anschließenden Gespräch, das Gisela Tillmans vom Burg-Kultur-Verein in der Tradition der Veranstaltungsreihe Burg-Salon mit ihr und dem Publikum führte. Dann formulierte sie aber doch so etwas wie ein Thema: "Wie gehen Menschen mit Schuld um, und: Ich glaube an den vorbestimmten Zufall und will mit echten erfundenen Geschichten schildern, wie aus Zufall Schicksal wird." Es war eine anregende Stunde, bei der Marion Brasch bewusst werden ließ: Wir leben linear, aber wir denken nicht linear, denn wir stoßen immer wieder auf etwas, das Querverbindungen zu Vergangenem, zu anderen Schicksalen und Gelesenem und Gehörten herstellt.

Die Idee der "Herbstpoesie" hatte Andreas Gordalla, als es um das Projekt der Opolka-Brüder ging, einen Kunst- und Literaturpark schaffen zu wollen. "Das klingt elitär, da ist es wichtig, von Anfang an die lokale Bevölkerung mitzunehmen", erinnert sich Andreas Gordalla als Leiter für Stadtmarketing, Tourismus und Burg in der Stadtverwaltung.

Anfangs noch mit Agentur

Im ersten Jahr, das war 2016, nahm er für das Literaturfestival im Herbst noch eine Agentur zur Hilfe, die auf kleinere Veranstaltungen mit großer Akzeptanz bei der Bevölkerung spezialisiert war. Die Impulse kamen von Buchmessen, "bei denen es in erster Linie um die Leser geht, nicht so sehr um den Handel", erzählt Gordalla. Er legte von Anfang an Wert darauf, ein breites Publikum mit breiter Altersstreuung anzuziehen, so dass immer eine Kinderveranstaltung dabei ist, die Interessen an Theater befriedigt werden und Musik dabei ist, weil viele Literatur auch vertont wird. In jedem Jahr wird ein Schwerpunktwechsel angestrebt. Für diese Herbstpoesie war das Theater mit einer szenischen Lesung "Die Dame mit dem Hündchen" nach Tschechow. Die Auftaktveranstaltung findet immer in der Altstadtkirche statt, der Abschluss auf der Burg. Wichtig ist dem Stadtmanager auch, dass die Ortsteile einbezogen werden. So spielte die Tschechow-Inszenierung des Berliner Parktheaters Edelbruch zum zweiten Mal im Schloss Hubertushöhe in dem künftigen Kunst- und Literaturpark. Veranstaltungen gab es auch schon in der Fischerei Köllnitz und im Herrenhaus Selchow. Neu in diesem Jahr ist, dass die Herbstpoesie in Eigenregie des jungen, siebenköpfigen Burg-Teams unter der Leitung von Stefanie Lemcke stattfand und ein voller Erfolg wurde. 460 verkaufte Karten sprechen für sich.