Eisenhüttenstadt Der Sänger Ronny Weiland gastiert am 24. Oktober, um 16 Uhr, mit seinem Programm "Lieder vom Wolgastrand" im Friedrich-Wolf-Theater, Lindenallee 23. Mit seiner "Stimme der Extraklasse" und seinem mächtigen Bass erinnert der 44-Jährige musikalisch an Ivan Rebroff. "Erinnerungen an Ivan Rebroff" versprechen folgerichtig die in Eisenhüttenstadt ge­klebten Plakate. Lieder wie "Abendglocken", Wolgalied", "Suliko" oder Welthits wie "Dr. Schiewago", Kutjuscha", Anatevka" und "Wolgaschlepper" bringt Weiland, der aus Apolda stammt, zu Gehör. Der gelernte Steinmetz- und Steinbildhauermeister fand 2004 im Alter von 29 Jahren zur Musik (www.ronny-weiland.com). Als Ivan Rebroff am 27. Februar 2008 starb, absolvierte Ronny Weiland eine Gedenkkonzert-Tournee für den Weltstar. Karten für das Konzert im FriWo gibt es ab 24,70 bis 28,70 Euro im Vorverkauf im Internet bei www.reservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.