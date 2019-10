Daniela Windolff

Schwedt (MOZ) Eine der häufigsten Erkrankungen des peripheren und des autonomen Nervensystems ist die Neuropathie, eine Zerstörung der Nervenzellen, die sich unter anderem durch Missempfinden in Füßen und Händen, Taubheit, Brennen, Schmerzen oder Kribbeln bemerkbar machen. Untersuchungen zufolge erkranken jährlich 120 Menschen pro 100.000 Einwohner an Neuropathien, insbesondere im Alter zwischen 50 und 60 Jahren.

Die Ursachen können vielfältig sein. Diabetes, Alkohol, bestimmte Medikamente bis zu Tumorerkrankungen können verantwortlich sein. In bestimmten Fällen können Polyneuropathien auch ein Warnzeichen für eine entstehende Erkrankung sein.

Die Klinik für Neurologie im Asklepios Klinikum Uckermark beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit diesen Formen der Erkrankung und ist mit den modernsten Geräten ausgestattet. Welche Möglichkeiten der Früherkennung, sicheren Diagnose und modernen Therapien es im Asklepios Klinikum Uckermark gibt, darüber informiert Chefarzt Alain Nguento in der nächsten Patientenakademie, die dieses Mal an einem Sonnabend, am 12. Oktober um 10 Uhr im Konferenzraum 1 des Schwedter Klinikums stattfindet. Gemeinsam mit der Deutschen GBS und CIDP-Initiative soll über Ursachen und neueste Forschungsergebnisse aufgeklärt werden. Auch individuelle Fragen sind möglich im Anschluss. Der Eintritt ist frei.