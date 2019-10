Heike Wähner

Chorin (MOZ) Auch diesmal war Petrus hold. Die 9. Auflage der Kräuter- und Keramiktage im Kloster Chorin begann zwar regnerisch, doch die Wolken verzogen sich bald. Rund 35 Aussteller waren an den beiden Tagen gekommen, um dort ihre Waren anzubieten. Neben Gebrauchskeramik, Schmuck, Kräutertöpfen und Staudenpflanzen konnten die rund 2000 Gäste, die Klosterleiterin Franziska Siedler schon am Ende des ersten Veranstaltungstages zählte, auch Tücher, Seifen, Fossilien und besondere Steine kaufen.

Zwei Mal im Jahr findet im Kloster ein Handwerkermarkt statt. Das nächste Mal verwandelt sich der Innenhof des Klosters zu Ostern in einen Marktplatz. In der Adventszeit hingegen will man nicht mit den Weihnachtsmärkten der Region konkurrieren, so Franziska Siedler. Im Kloster setzt man dann ganz bewusst auf ein "stilles Kreativangebot". Besucher können unter Anleitung Kränze, Kerzen oder Papierobjekte basteln. Eine Anmeldung für den Advent ist unter www.kloster-chorin.org möglich.