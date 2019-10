MOZ

Wandlitz Fast schon ein Klassiker ist mittlerweile die jährliche Ausstellung von Lieblingsbildern bei "Wandlitz macht Kunst". Zuletzt nutzten Schüler, Erwachsene, Hobby- und Berufskünstler unter dem Motto "Macht Kunst, macht mit" am 17. Februar die Gelegenheit, ihr selbst geschaffenes Lieblingswerk im "Goldenen Löwen" zu präsentieren. Die Zeichnungen, Gemälde, Grafiken und Objekte ergaben ein buntes und vielfältiges Kaleidoskop des künstlerischen Schaffens in der Gemeinde. Und auch in so manchem Laienbild ist echtes Talent zu entdecken.

Die besten "Lieblingsbilder" aus Besuchersicht werden jetzt in einer Best-of-Ausstellung im Wandlitzer Rathaus gezeigt. Die Vernissage findet heute um 17 Uhr statt. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 18. Oktober.