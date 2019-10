Gabriele Rataj

Hasenholz, Stadt Buckow (MOZ) Ein Abonnement auf gutes Wetter haben die Akteure vom Förderverein Evangelische Dorfkirche zu Hasenholz auch bei ihrem Drachenfest nicht. Seit langem auf dem Jahresflyer festgehalten und verteilt, lassen sich die Hasenholzer daher nicht aus der Ruhe bringen. Sie verlagern einfach Unterstände und Bierzeltgarnituren, Grillstand und Stockbrot-Feuerschale von der Anhöhe auf die weniger regenrutschige Wiese neben der B 168 und starten quasi eine Etage tiefer den Drachenflug.

Auch am vergangenen Sonnabend wurde das belohnt. An die 40 Autos füllten die beiden Park-Reihen am Waldrand, Viele junge Familien konnten der Einladung nicht widerstehen und bald schon wagten Bussarde, Schmetterlinge, Autos, eine Qualle und sogar ein echtes Drachengesicht an der Schnur und in der Hand von Vätern, Kindern, Müttern den mehr oder weniger gelungenen Aufstieg in die Lüfte.

Etwas weniger Wind als auf dem Berg konstatierten die Besucher, doch den Knirpsen machte selbst nur Rennen mit den Drachen Spaß. Die zwanglos-entspannte Atmosphäre ließ überdies so manchen Euro für Glühwein oder Kuchen in die Kirchensanierungskasse gleiten.