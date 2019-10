jk

Wriezen Auf mehrere Tonnen Kastanien, Eicheln und Nüsse hofft Wilfried Böttcher, Vorsitzender des Trägervereins "Wildgehege Wriezen" in diesem Jahr wieder. Seit zehn Jahren gibt es die Sammelaktion für den Wintervorrat der Wildtiere, an der sich teilweise ganze Kita-Gruppen und Schulklassen beteiligen.

"Fünf Tonnen kommen da etwa zusammen", so Böttcher. Am Sonnabend gab es die erste Gelegenheit, die gesammelten Früchte des Waldes im Gehege abzugeben. "Der Wind der vergangenen Tage hat sicher einiges von den Bäumen geschüttelt", so Böttcher. Andererseits hat dieser Wind aber vielleicht auch erst einmal verhindert, dass viele Sammler unterwegs waren. An diesem ersten Sonnabend der Aktion blieb der Andrang überschaubar. "Wir hatten hier auch schon lange Schlangen stehen", macht Böttcher deutlich, dass die Unterstützung groß ist. An den beiden kommenden Sonnabenden, 12. und 19. Oktober gibt es jeweils von neun bis zwölf Uhr auch noch die Möglichkeit zur Abgabe.