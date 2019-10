MOZ

Letschin/Potsdam (MOZ) Für drei Tage haben die Letschiner Chormiezen die Landeshauptstadt Potsdam besucht. Im Landtag wurden sie von der Letschiner Abgeordneten Kristy Augustin (CDU) begrüßt. "Sie erklärte uns bei einer informationsreichen Führung das Landtagsgebäude sowie die Aufgaben der Abgeordneten der Landesregierung", berichtet "Chorkater" Lothar Böttcher. Während einer Schlösserrundfahrt auf der Havel lernten sie die Umgebung von Potsdam kennen.

Natürlich kam auch die Musik nicht zu kurz. In der Jugendherberge lernten sie einen Chor aus Georgien kennen, der in der Friedrichskirche ein Konzert gab. Ein gemeinsames Musizieren am Abend war Pflicht.

Wie bei allen Chorfahrten war es selbstverständlich, dass sie auch selbst Leuten eine Freude bereiten wollten. In einem Seniorenheim gaben sie ein kleines Konzert. "Dabei stellten wir fest: die Welt ist sehr klein. Eine Heimbewohnerin kam aus Neuhardenberg", so Böttcher. Erholt und mit guten Erinnerungen ging es nach Letschin zurück. Hier bereitet sich der Chor in den kommenden Wochen auf die zahlreichen Weihnachtsauftritte vor.