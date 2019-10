Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nicht gleich im November 1989, sondern etwas später ergriff der Frankfurter Roland Egersdörfer die Chance, Mauerstücke zu "ernten", wie er in einer E-Mail an den Stadtboten schreibt. Anfang März 1990 war er deshalb an der Bernauer, Ecke Ackerstraße in Berlin. "Es sind viele Fälschungen auf dem Markt. Von meinen weiß ich aber, dass sie echt sind", erklärt er. Diese Stelle suchte er unter anderem aus, weil er im Wehrdienst 1974 bis 1976 an der Bernauer Straße als Grenzsoldat gedient hatte.

Wir suchen weitere Menschen, die selbst als "Mauerspechte" unterwegs waren und nach dem 9. November 1989 ein Stück aus der Mauer klopften beziehungsweise einem professionellen Mauerspecht einen Rest der Berliner Mauer abkauften. Dabei interessieren uns nicht nur die Fotos, sondern vor allem auch Ihre persönlichen Geschichten und die Spuren, die die Mauer bei Ihnen hinterlassen hat. Schreiben Sie uns gerne!

