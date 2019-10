Ricardo Steinicke

Bernau Die Basketballer von Lok Bernau bestätigten auch im dritten Spiel der noch jungen Saison ihre starke Frühform. Nach der hauchdünnen Niederlage vor einer Woche in Münster gegen eines der Topteams der Liga, meldete sich das junge Team von Trainer René Schilling mit einem souveränen Heimsieg zurück.

Schnelle Dreier zu Beginn

Bis Mitte des ersten Viertels war es ein vorsichtiges Abtasten auf beiden Seiten, ehe Bernau sich mit dem ersten offensiven Sturm absetzen konnte. Ein Dreier von Evans Rapieque, ein Dreipunktspiel von Alexander Blessig und ein weiterer Dreier von Malte Delow zwangen Gästetrainer Milos Stankovic zur ersten Auszeit (16:7, 7. Minute). Iserlohn fand zwar nun wieder Lücken in der Bernauer Verteidigung, die Führung blieb aber bis zur ersten Viertelpause stehen.

Die Kangaroos kamen wacher zurück und ließen das Punktepolster schmelzen. Nach einem 7:2-Lauf der Iserlohner wechselte zwischenzeitlich sogar die Führung. In dieser Phase konnten sich die Bernauer auf Kresimir Nikic und auch Till Hornscheidt verlassen. Mit ihren Punkten stand zur Halbzeit wieder eine knappe 41:35-Führung.

Das Spiel blieb auch nach dem Seitenwechsel umkämpft. Dank einer starken defensiven Phase nach dem Wiederanpfiff setzten sich die Bernauer bis auf 48:35 ab. Iserlohn brauchte über vier Minuten bis zu den ersten Zählern in der zweiten Halbzeit. Dennoch bewiesen sie, angeführt von von ihren beiden Topscorern Chris Frazier und Elijah Allen (jeweils 15 Punkte) weiter Kampfgeist und ließen sich nicht abschütteln.

Entscheidung erzwungen

Mit einer Fünf-Punkte-Führung für die Hausherren ging es in das entscheidende Schlussviertel (53:48, 30. Minute). Mit einer wiederholt starken Phase in der Verteidigung erzwang Bernau hier nun die Entscheidung. Minutenlang blieben die Gäste ohne Zählbares. Lok nutze die Ballgewinne und setzte sich ab (67:50, 35. Minute).

Bernau brachte die Führung gegen Iserlohn souverän über die Zeit und konnte am Ende über einen verdienten 83:66-Heimsieg jubeln.

Extra-Lob für Till Hornscheid

Lok-Coach René Schilling: "Entscheidend war heute unsere Defensive. Das hat uns gegen Iserlohn bis zum Schluss im Spiel gehalten. Dazu haben wir offensiv viele Optionen gefunden. Alle Spieler haben ihren Input zu dieser guten Mannschaftsleistung gegeben. Ein Sonderlob geht heute an Till Hornscheidt, der in den schweren Phasen wichtige Akzente setzen konnte und wirklich viel geackert hat."

Jetzt geht es nach Oldenburg

Kommende Woche reisen die Bernauer Basketballer zum Auswärtsspiel bei den Baskets Juniors – der Talentschmiede von Bundesligist Oldenburg. Das Spiel beginnt dort am Sonntag um 18 Uhr in der Halle am Haarenhufer.

Bernau: Kresimir Nikic (15 Punkte, 11 Rebounds), Dan Oppland (11 P, 6 Reb.), Till Hornscheidt (11 P.), Lorenz Brenneke (10 P., 7 Reb.), Alexander Blessig (10 P.), Malte Delow (9 P., 5 Reb., 7 Assists), Alexander Rosenthal (6 P.), Evans Rapieque (3 P., 3 Ass.), Abi Kameric (3 P.), Ben Lingk (3 P.), Konstantin Kovalev (2 P., 4 Ass.), Nolan Adekunle