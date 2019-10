Daniela Windolff

Schwedt (MOZ) Liebe, Verrat, Mut und Gerechtigkeit, das alles verpacken die Uckermärkischen Bühnen in ein neues opulentes Musical. "Till Ulenspiegel. Eine Liebe für Flandern" hatte am Sonnabend Premiere. Damit wagt sich das Theaterteam um Regisseur Reinhard Simon erneut an einen historischen Stoff im modernen Showgewand. Die Eulenspiegeleien sind dabei eher Mittel zum Zweck, um sich wiederholende Geschichte zu erzählen, aus der die Menschheit offenbar wenig gelernt hat, gebe es nicht immer wieder so mutige, kluge, unbequeme Menschen wie Till Ulenspiegel, die sich nicht anpassen, die nicht wegschauen, die ihre Gegner oft mit deren eigenen Waffen schlagen und ihre Verlogenheit und Gier entlarven, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Die ernste Geschichte ist spannend, mitreißend, pfiffig und turbulent erzählt. Dafür sorgen eingängige Songs ebenso wie akrobatische Einlagen auf dem Seil, Percussionsolos und schwingende Tanzchoreografien, und natürlich bunte Kostüme und eine sparsame aber wirkungsvolle Multimedia-Kulisse. Das Stück läuft bis März 2020 im Spiel-plan. (Seite 18)