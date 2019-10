Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) In diesem Jahr ist die Trendfarbe Grün: Das am Sonnabend eröffnete "Tor zur Provinz" ist zunächst grasgrün. Erst auf den zweiten Blick fallen die Details ins Auge.

Gestaltet hat den Eingang zu dem am 12. Oktober startenden Filmfest "Provinziale" der Künstler Hendrik Schade. Jedes Jahr fordert die "Provinziale" einen anderen Künstler auf, den Eingangsbereich zum Paul-Wunderlich-Haus für die Dauer des Festes in Szene zu setzen. Für Schade war der Auftrag ein Heimspiel: Der Eberswalder hat sich in der Region als Lichtgestalter einen Namen gemacht und bringt mit dem "Inselleuchten" einmal im Jahr Marienwerder zum Leuchten. Mit seiner Tor-Arbeit, die allerdings weniger auf Lichteffekte setzt, will der Künstler den großstädtischen und ländlichen Raum konfrontieren und zu einem genauen, einem "zweiten" Blick auf die Provinz ermutigen. Auf der grünen Fläche sind Fenster und kleine Piktogramme zu erkennen. Sie verweisen auf das, was im ländlichen Raum meist nur auf den zweiten Blick erkennbar ist. Symbolhaft stehen sie für das Landleben. Auf dem Land sind kulturelle Aktivitäten schließlich versteckter zu finden. Gleichzeitig sind auch Elemente des urbanen Stadtlebens am Tor sichtbar.

Tritt ein, durch das Portal

Als Erstes hindurch geschritten ist Sonnabend um halbelf der "Provinziale"-Festivalleiter Kenneth Anders und sein Orga-Team sowie Guten-Morgen-Eberswalde-Macher Udo Muszynski. Der "grüne Monolith" wird ab kommenden Sonnabend die Pforte zu einer bunten Welt von besonderen Filmen sein. Festivalleiter Kenneth Anders und sein Team haben in diesem Jahr eine Mischung spannender Filme ausgewählt. Sozusagen als Vorgeschmack zur "Provinziale" wurden am Sonnabend exklusiv drei Kurzfilme gezeigt: Der Streifen "Ampelmann" etwa, handelte von einem Dorfpolizisten, der unnötigerweise eine Ampel aufstellt und seine Mitmenschen damit schikaniert. Zudem lief ein schwedischer Kurzdokumentarfilm über das ungewöhnliche Verhalten der Autofahrer an einer Busschleuse.

"Wir wollen Filme zeigen, über die man sprechen kann", so Provinziale-Macher Kenneth Anders. Es gehe in den ab 12. Oktober gezeigten Streifen oft um das Wandeln auf alten Spuren und der Bewältigung der Vergangenheit. So besuchen in einem Film polnische Arbeiter ihre stillgelegte Traktorenfabrik nach Jahren wieder. Die erzählten Geschichten sollen dabei immer Mut machen, bei Schicksalsschlägen nach vorn zu schauen und ungewöhnliche Wege zuzulassen.