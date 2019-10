MOZ

Bernau/Eberswalde Notfallseelsorgern aus dem Barnim ist stellvertretend für die gesamte Notfallseelsorge/Krisenintervention (NFS/KI) im Landkreis für ihre Arbeit gedankt worden. Eine sechsköpfige Delegation nahm dafür gemeinsam mit rund 180 anderen ehrenamtlich Engagierten aus dem gesamten Land Brandenburg an einem Festgottesdienst im Dom zu Brandenburg teil. Anlass war das nunmehr 25-jährige Bestehen dieses Hilfesystems.

Innenminister Karl-Heinz Schröter nannte die Ehrenamtler in seinem Grußwort "Seelentröster", wie sie jeder einmal brauchen könne. Probst Christian Stäbl wies darauf hin, dass es auch Abseits jeder konfessionellen Bindung das Wichtigste sei, anderen Menschen helfen zu wollen. Dafür leiste die Notfallseelsorge/Krisenintervention in Brandenburg einen sehr großen Beitrag. "Wir hätten diese Hilfe schon viel früher benötigt", stellte auch Frank Kliem, Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes, fest. "Es ist gut, dass das System jetzt so etabliert ist."

Bei einem anschließenden Empfang konnten sich die Geehrten kennenlernen und in den Erfahrungsaustausch über ihre ehrenamtliche Arbeit treten.

Wer Interesse hat, sich im Team der Barnimer Notfallseelsorge/Krisenintervention ehrenamtlich zu engagieren, kann sich an das Sachgebiet Bevölkerungsschutz im Landkreis Barnim unter Tel. 03334 214-1080 oder per E-Mail an bevoelkerungsschutz@kvbarnim.de wenden.