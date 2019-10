Ulf Grieger

Neuhardenberg (MOZ) Der Amtsausschuss von Neuhardenberg hat die Kita-Kostenbeitragssatzung beschlossen. Darin sind die Änderungen zum Kita Gesetz und eine veränderte Kalkulation aufgenommen worden. Das betrifft die Beitrags-Befreiung der Kinder, die sich im letzten Kita-Jahr vor der Einschulung befinden. Ebenso, wie die Beitragsbefreiung von Kindern einkommensschwacher Eltern.

Auf Grund dieser Neuregelungen hat das Amt als Träger der Einrichtungen in Neuhardenberg und Gusow-Platkow einen Zuschussbedarf von 15 000 Euro zu decken, weil die Ausgleichszahlungen des Landes insbesondere bei der Beitragsbefreiung für einkommensschwache Eltern nicht völlig ausreicht, informierte Thomas Manig von der Amtsverwaltung auf Nachfrage.

Die Erwartungen von Eltern, dass die Beiträge durch die Sanierung der Kita Neuhardenberg auf Grund der Betriebskosteneinsparungen entsprechend gesenkt werden könnten, sind bislang noch nicht erfüllt worden. Auf Bitten der Amtsausschussvorsitzenden Cornelia Korbanek wird dafür noch einmal eine Kostenermittlung erstellt. Bislang habe man keine deutliche Kostensenkung darstellen können. Zum einen liege das an dem kurzen Vergleichszeitraum. Zum anderen aber auch an den veränderten, besseren Möglichkeiten im neuen Kita-Haus in Neuhardenberg, wo es neben einem Anbau nun auch eine Schauküche gibt, in der die Kinder Kochen lernen.