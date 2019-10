Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Das Kikeriki der stolzen Hähne ist schon von Weitem zu hören. So viele Führungskräfte auf engem Raum hört man selten. Rund 30 Gockel haben sich in der Halle in der Poratzstraße versammelt. Wer von ihnen der Schönste ist, konnten die Gockel allerdings nicht unter sich im Hahnenkampf ausmachen, sondern wurde mit professionellem Kennerblick und Maßband der Preisrichter entschieden. Bereits am Donnerstag wurde gewogen, gestreichelt und begutachtet, was der Züchterverein D 85 übers Jahr hervorgebracht hat.

100 Punkte gibt es nicht

"Mehr als 96 Punkte gibt es nie", so Preisrichter Heinz Marquardt, der sich mit dem lieben Federvieh bestens auskennt. Obwohl die Bewertungsskala bis zu 100 Punkte reicht, gibt es immer etwas das nicht perfekt ist, so Marquardt. Mal ist es der Körperbau, mal das Muster des Gefieders oder der Schnabel. Mit anderen Worten: Den perfekte Hahn gibt es nicht. Am Ende des Tages steht an den Käfigen dennoch sehr oft die Note sehr gut oder hervorragend. Züchterische Bestleistungen werden mit "vorzüglich" benotet.

Ähnliches gilt auch bei den Kaninchen. Hier ermittelte Preisrichter Lars Gerlach akribisch die Dichte des Fells, Körperbau und weitere Körpermerkmale. Er kennt sich aus mit putzigen Zwergkaninchen, Weißen Neuseeländern und den stattlichen deutschen Riesen. Der Kleintierzüchterverein D 85 Eberswalde und Umgebung ist einer der wenigen in Brandenburg, der sowohl Kaninchen als auch Geflügelzüchter aufnimmt. 36 Mitglieder, darunter sechs Jugendliche zählt der Verein. "Wir sind eine bunte Truppe, so Vereinschef Hartfried Brunow, der bereits mit acht Jahren mit dem Hobby angefangen hat. Wer Lust auf Tierzucht habe, solle sich gern melden.

Wer glaubt, dass das Züchten von Karnickel, Huhn und Gockel ein Altherrenhobby gelangweilter Rentner sei, irrt. Viele junge Mitglieder zählt der Verein. So nennt der 39-jährige Jens Peitsch bereits seit Jugendtagen Hühner und Kaninchen sein eigen. Auch Nicole Vormum, die mit 31 Jahren nicht nur zu den jüngsten, sondern auch zu den engagiertesten und leidenschaftlichsten Mitgliedern gehört. Sie alle eint die Freude an ihren Tieren und das Streben nach dem perfekten Wurf ihrer Zucht. Viel kann man nicht tun, um den Launen von Mutter Natur nachzuhelfen. Gutes Futter, viel Pflege und Herzblut sowie ein gutes Gespür reichen oft.

Am Wochenende zeigten die Mitglieder rund 300 ihrer besten Tiere einem breitem Publikum. Das Interesse war groß: Mehr als 700 Besucher fanden den Weg in das abgelegene Industriegebiet in Nordend. Vor allem die Tombola, bei der es 1800 Gewinne, aber keine Nieten gab, erfreute sich großer Beliebtheit.

Freude für Senioren

Welche Wirkungen die possierlichen Haustiere auf Menschen haben, zeigte sich auch am Freitag als die Tagespflege Westend des Pflegedienstleisters Camilla die Ausstellung besuchte. Die Senioren konnten exklusiv und ganz in Ruhe die süßen Fell- und Federknäule ansehen und streicheln. Viele haben sich an früher erinnert, als sie selbst ein Haustier hatten oder Tauben im Hof hielten. "Viele sind förmlich aufgeblüht", so Nicole Vormum. Den Reiz der stolzen, schönen und kuscheligen Vierbeiner könne sich eben niemand entziehen.