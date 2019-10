Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wie eine Mischung aus Shopping Queen, Das Supertalent und Germany’s Next Topmodel ist es am Sonnabend im SMC: Die neun Finalistinnen müssen auf die Bühne, bekommen eine Nummer und stellen sich und ihr Superrezept vor. Dann bekommt jede einen Umschlag mit 30 Euro. In einer halben Stunde müssen sie zweieinhalb Kilogramm Kartoffeln und alle weiteren Zutaten einkaufen. Teilnehmerin Nummer 3 ist Kim Köntopp mit einem Rezept ihrer Schwiegermutter Doris Hinze. "Mit Liebe gemacht", betont sie – besondere Zutaten gibt es bei ihr nicht. Dafür macht sie die Mayonnaise selbst.

Ein Frankfurter Rezept

Als sie beim Einkaufen gerade am Obst und Gemüse vorbei ist, fällt ihr ein, dass sie auch Zitronen braucht. "Gut, dass ich nochmal zurück bin, das Öl stand auch da vorne", sagt die 29-Jährige. Ansonsten fällt der Einkauf routiniert aus. Auch Salz, Pfeffer und Zucker müssen gekauft werden, für den Wettbewerb sind alle Zutaten aus der heimischen Küche tabu. "15 oder 20 Euro, mehr auf keinen Fall", schätzen Schwiegertochter und Schwiegermutter. An der Kasse zahlt Kim Köntopp 21,06 Euro.

Der Salat wird nach richtigem Frankfurter Rezept zubereitet: Doris Hinze hat es von ihrer eigenen Schwiegermutter – auch eine Frankfurterin. Manch anderer Teilnehmer greift zu ausgefalleneren Zutaten: Rote Bete, Fleischsalat, Erbsen, Forellenkaviar. Letzterer gehört zum Kartoffelsalat nach ukrainischer Art. Insgesamt hatten sich über 200 Hobbyköche beworben – mehr als beim Backwettbewerb vor drei Jahren, erzählt Centermanagerin Elitza Yashar. Das war damals der erste Koch-/Backwettbewerb im SMC. Ausgesucht fürs Finale am Wochenende wurden zehn Kandidaten, darunter ein Mann. Eine Finalistin wurde jedoch krank und konnte nicht teilnehmen.

In Kim Köntopps Küche in Markendorf-Siedlung läuft am Sonnabend alles entspannt ab. Sie kocht die Kartoffeln mit Schale in nur einer Schicht, dass der Boden gerade bedeckt ist. "Und wichtig ist Kümmel für Geruch und Geschmack", betont sie. Am Sonntag wird dann noch einmal abgeschmeckt, bevor es zurück ins SMC geht. Dort haben sich über 30 Freiwillige gemeldet, die sich als Publikumsjury durch 22,5 Kilogramm Kartoffeln probieren und Optik, Kreativität, Geschmack bewerten. Ute Förster gehört dazu. Sie macht selbst gerne Kartoffelsalat, der etwa bei Geburtstagen beliebt ist. "Vielleicht bin ich deshalb etwas kritischer", sagt sie. Altdeutsche Machart kommt bei ihr am besten an.

Neue Kreation komponiert

Am Ende überzeugt der Salat von Ramona Eichberg. Pastrami, dünne Rinderbrustscheiben, gehören zur Deko. "Und bestimmt hat mein altes Geschirr als Eyecatcher überzeugt", sagt sie lachend. Zweieinhalb Stunden brauchte sie, ein Traditionsrezept gibt es nicht. "Ich komponiere das immer und überlege, was könnte passen: Schinken und Ei, Lauchzwiebel und Paprika." Mit dem Preisgeld von 500 Euro will sie unter anderem Lichterketten kaufen. "Weihnachten steht vor der Tür."