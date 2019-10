Daniela Windolff

Schwedt (MOZ) Till Eulenspiegel, das ist doch der Narr mit den Schellen an den Kappenzipfeln, der die Leute mit schelmischen Streichen an der Nase herumführt und sie verspottet? Ja, das ist er, soviel, aber auch nicht viel mehr, ist aus dem Schulunterricht bei vielen noch hängen geblieben. Doch die Uckermärkischen Bühnen in Schwedt holen die Geschichte des wohl berühmtesten Narrs ins Gedächtnis, in die Gegenwart und auf die Bühne. Nicht als Schwank, sondern – wenn schon denn schon – als opulentes Rockmusical.

Dass das Schwedter Theater Musical kann, hat es schon oft bewiesen, zuletzt mit "Shrek" und "Tamara". Dass dabei auch der gewagte Griff in die Historie ein Gewinn ist, bestätigt sich nach den Erfolgen von "Amore mio – Das Figarokomplott" und "Luther – zwischen Liebe, Tod und Teufel" nun mit dem dritten historischen Musicalstoff "Till Ulenspiegel." Am Sonnabend erlebte das Stück von Jan Kirsten, Maren Rögner, Max Beinemann, Uli Herrmann-Schrödter und Regisseur Reinhard Simon seine Uraufführung. Es ist eine Kooperation mit der Musikakademie Gdansk und dem Tanztheater Gryfino.

Um es vorweg zu nehmen: Das Publikum, in Sachen Schwedter Musical verwöhnt, feierte die Premiere mit stehenden Ovationen, auch wenn, im großen Saal vielleicht auf Grund des verlängerten Wochenendes und der Ferien noch viele Plätze frei blieben.

Wer allerdings erwartet, eine spaßig-turbulente Musikshow voller Schelmenstreiche und Eulenspiegeleinen zu erleben, wird enttäuscht. Das Musical präsentiert sich reichlich geschichtslastig, nachdenklich, tiefgründig und mitunter dramatisch. Das Team um Reinhard Simon packt die Geschichte in das 16. Jahrhundert, in eines der düstersten Kapitel des Mittelalters, als die Inquisition wütete, folterte und henkte und Flandern unter der Besetzung der Spanier ächzt. Hier wird der junge, lebenshungrige Till Ulenspiegel zum Freigeist, Querdenker und nach der Hinrichtung seiner Eltern zum unerschrockenen, hitzigen Kämpfer für Gerechtigkeit, den nichts aufhalten kann, nicht einmal seine schwangere Geliebte Nele. Doch seine Waffen sind keine Schwerter, sondern blitzgescheiter Verstand, Scharfsinn, Witz und Mut, mit denen er selbst den Mächtigen überlegen ist und ihre Dummheit, Gier und Verlogenheit vorführt. "Ich will mehr", stampfte er schon als Teenager vor seinen Eltern auf, die ihm ein ordentliches Handwerk anrieten. Till will die aus den Fugen geratene Welt ein kleines Stück gerechter machen, wenn es nicht anders funktioniert, eben als Narr, der den Narren, die die Welt regieren, den Spiegel vorhält.

Es geht um Verrat, Feigheit, Intoleranz und brutale Gewalt, aber auch um die Lebensträume junger Menschen, um Aufrichtigkeit und um Freiheit, das höchste Gut. Ja, es ist schwerer Stoff, der spannend aber trotzdem mit einer gewissen Leichtigkeit, mit Pfiff und augenzwinkernder Ironie erzählt wird, ohne an Tiefgang einzubüßen. Das gelingt zum einen durch die exzellenten Tanzshows und die mitreißende Musik der Theaterband takayo & Freunde, die wie immer live spielt. Für ein Rockmusical dürfte es durchaus noch etwas rockiger sein, von den energiegeladenen Percussioneinlagen mal abgesehen.

Vor allem aber gelingt die Leichtigkeit durch die lebendige, uneitle Schauspielerei des gesamten deutsch-polnischen Ensembles, allen voran den Hauptdarstellern Michael Kuczynski als Till, Katarzyna Kunicka als Nele, Fabian Ranglack als Freund Lamme sowie Dominik Müller und Uwe Schmiedel in gleich mehreren Figuren.

Eine besondere Rolle bekommen Theresa Löhle, Patrycja Rutkowicz und Lennart Olafsson als die drei Tugenden Weisheit, Gerechtigkeit und Mut, die als moralische Instanzen im wahrsten Sinne des Wortes durch das Stück führen. Ohne Oberlehrerzeigestock, dafür mit teilweise überraschendem Wortwitz beleuchten sie historische Hintergründe und – dank "Wikipedia" – auch aktuelle Parallelen. Und immer wieder müssen sich die Tugenden fragen: "Werden wir gar nicht mehr gebraucht? Wann lernt diese Menschheit endlich dazu?", um sich dann selbst Hoffnung zu geben: "Zum Glück gibt es ja die Zukunft."

Vorstellungen am 18./19.10., 1./2./22./23.11. und 21.12., jeweils 19.30 Uhr, am 3.11, 22.12. und 8.3., jeweils 15 Uhr, sowie am 31.12., 17 Uhr; Uckermärkische Bühnen, Berliner Str. 46/48, Schwedt, Kartentel. 0332 538111; Gastspiel am 15.2., 19.30 Uhr, und am 16.2., 15 Uhr, im Kleist Forum, Platz der Einheit 1, Frankfurt (Oder), Kartentel. 0335 4010120