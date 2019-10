Irina Voigt

Petershagen-Eggersdorf Die ältere Dame kam mit einem arg abgeliebten Teddybären zu Elli Fincke in die Puppenklinik in der Schillerstraße. Das ramponierte Plüschtier gehörte ihrem Sohn. Der feierte allerdings inzwischen seinen 50. Geburtstag. Der von ihr wieder aufgearbeitete Teddy sei das schönste Geburtstagsgeschenk gewesen, erfuhr Elli Fincke später. Und solche herzerwärmenden Erlebnisse und Dankesworte hört die Ruheständlerin immer wieder. "Das ist es, was die meiste Freude bringt", sagt sie, denn wirklich Geld verdienen könne man damit nicht.

Geburtstag feiern mit Workshop

Seit über 20 Jahren ist Elli Fincke weit und breit die einzige Puppendoktorin. "Meine erste ,Patientin‘ war eine Puppe, die ich auf dem Flohmarkt gefunden hatte", erinnert sie sich, aber die Puppe hatte nur noch ein Bein. Elli Fincke ist handwerklich interessiert und bewandert. Sie kann nähen, schneidern, und sie kann auch Puppenbeine neu modellieren. Im kleinen Stübchen sitzen die Puppen dicht an dicht. Fast alle scheinen sie ein langes Leben hinter sich zu haben. Aber dem ist nicht so.

Denn Elli Fincke kreiert auch neue Puppen nach historischem Vorbild, nach dem Geschmack vergangener Zeiten. "Ich habe einen Puppenkopf als Form gestaltet, davon können dann Abgüsse gemacht werden", sagt sie, und, dass als "Vorbild" ihr Sohn herhalten musste. In Kisten lagern ausdrucksvolle Augen aus den Lauschaer Glasbläsereien und auch Perücken. Viele ihrer Schöpfungen sind daher auch nicht zum Spielen gedacht. Da werden Puppenköpfe, Arme und Beine aus feinstem Porzellan gegossen, geschliffen und im eigenen Ofen bei 1200 Grad Celsius zum ersten Mal und nach dem Bemalen noch ein weiteres Mal bei 780 Grad gebrannt.

Für Simone Kaatz-Kirschbach ist das Gestalten einer eigenen Puppe "ein Abenteuer", wie sie sagt. Die Schöneicherin nimmt am zehnstündigen Workshop teil, an dessen Ende sie ihre eigenes "Puppenkind" mit nach Hause nehmen wird. Als Vorbild für die Gestaltung des Gesichtes hat auch sie ein Bild ihres Sohnes mitgebracht. "Mal sehen, wie das wird", sagt sie, und schleift weiter die Gussnaht ab. Vorsichtig geht sie zu Werke, denn rasch ist es passiert, dass ein Teil unter den Händen zerbricht.

Barbara Pischner ist an diesem Nachmittag aus Neu Zittau nach Petershagen gekommen. Beide Frauen kennen sich schon seit acht Jahren. Denn bei Barbara Pischner daheim sitzen rund 30 Schildkröt-Puppen. Die werden je nach Jahreszeit umgekleidet. Da kann es schon geschehen, dass mal etwas entzweigeht oder die Gelenkgummis mürbe werden.

Für Elli Fincke ist all das kein Problem. Denn neben der Kreation von Puppen ist das Reparieren ihre Hauptaufgabe. Jeden Sonnabend öffnet sie ihre Werkstatt und nimmt Aufträge an, damit Puppenmuttis und Bärenväter wieder glücklich sein können.