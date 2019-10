dpa

Potsdam (dpa) Auf Brandenburgs Straßen ist am Wochenende bei einem Verkehrsunfall ein Mann ums Leben gekommen.

72 weitere Personen wurden verletzt, wie ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam am Montagmorgen sagte. Ein Mann sei am Freitagmorgen in Werder (Landkreis Potsdam-Mittelmark) aus einem Linienbus ausgestiegen, habe das Gleichgewicht verloren und unter den bereits anfahrenden Bus gestürzt. Er sei noch am Unfallort gestorben.

Insgesamt zählte die Leitstelle der Polizei Brandenburg in Potsdam von Freitag bis Sonntag 505 Verkehrsunfälle, bei 52 davon wurden Menschen verletzt.