Annette Herold

Erkner (MOZ) Die ist ja gar nicht glitschig!" Bela ist ganz überrascht, als er Sonnabendnachmittag die Boa constrictor anfasste. Deren Zuhause war übers Wochenende die Stadthalle Erkner. Die Spinnen- und Reptilienausstellung hat Andrea Zienert und Philipp Hommel mit ihren Kindern nach Erkner gelockt. Der 13-jährige Bela und der sieben Jahre alte Teetje haben überhaupt keine Scheu, sich die drei Meter lange und 25 Kilogramm schwere Gerda für ein Erinnerungsfoto über die Schulter legen zu lassen.

Der Pfleger passt auf

Boa constrictors sind zwar nicht giftig, aber Raubtiere. Schon deshalb lässt Thomas Maatz, Tierpfleger und Mitveranstalter der Schau, Gerda keinen Moment aus den Augen, wenn sie nicht in ihrem Terrarium eingesperrt ist. Außerdem achtet er darauf, dass es dem Tier nicht zuviel. "Die werden unruhig", sagt er über die Anzeichen, dass Schlangen in Stress geraten. "Und sie bwegen sich in Richtung ihres Terrariums." Dann ist beim nächsten Foto-Termin eben Frieda an der Reihe, eine ebenso imposante Riesenschlange.

Zweites Fotomodell der Schau und mindestens ebenso gefragt wie die Boas ist der Grüne Leguan Leo. Tobias aus Erkner lässt ihn sich auf die Arme legen. "Nicht festhalten!", ruft Thomas Maatz. "Aber streicheln kannst Du ihn." Als Tobias dem Leguan über den Rücken fährt, macht der keinerlei Anstalten, sich zu wehren. Das Foto ist im Kasten, und schon steht das nächste Kind parat, das mit dem Kriechtier posieren möchte.

Dabei sind die meisten der rund 280 Tiere, die das Wochenende in der Stadthalle verbringen, nur hinter Glas anzusehen. Chamäleons gehören ebenso dazu wie Vogelspinnen und Kornnattern. Eine Ausnahme bilden die Spornschildkröten, die bis zu 80 Zentimeter lang und mehr als 100 Kilogramm schwer werden können. Vier dieser Tiere sind in einem kleinen Gehege untergebracht, und viele Kinder können ebenso wie mancher Erwachsene nicht widerstehen, ihnen über den Panzer zu streichen.

Das ist durchaus so gewollt, die Pfleger Maatz sagt. Von der Faszination des Exotischen einmal abgesehen gehe es in der Ausstellung auch darum, Angst vor Tieren abzubauen, die zumindest auf den ersten Blick nicht besonders anschmiegsam wirken. "Sie sehen vielleicht eklig aus", sagt der Mecklenburger, der mit den Ausstellungen sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Und es gehe um Aufklärung darüber, dass die Haltung dieser Tiere recht anspruchsvoll sei.

Dass sich damit mancher überschätzt, erfährt Thomas Maatz immer wieder. Zu Hause arbeitet er auch mit den Behörden zusammen, die exotische Tiere wegen schlechter Haltung zu sich nehmen und dann in seine Hände geben. Es gebe aber auch Fälle wie den, als eine betagte Frau von ihrer verstorbenen Nichte Kornnattern erbte und mit deren Haltung überfordert war. Oder die schwer krebskranke Frau, die sich um ihre Schlangen nicht mehr richtig kümmern konnte. "Die päppeln wir wieder auf", sagt Thomas Maatz. Die Kornnattern hat er mit nach Erkner gebracht.

Auf keinen Fall zu Hause

Auch wenn sich ihre Kinder Sarah (10) und Max (12) sehr für Exoten interessieren, für Saskia Rebert kommt deren Haltung zu Hause auf keinen Fall in Frage. "Wir holen uns doch auch keinen Elefanten, nur weil sie den schön finden", sagt die 35-jährige Berlinerin. "Dann gehen wir lieber in so eine Ausstellung wie diese hier."