Annette Herold

Fürstenwalde (MOZ) Das Wichtigste sind die vier W-Fragen. Wieder und wieder sagt Jugendwart Marco Rosche das seinen Löschzwergen von der Kinderfeuerwehr. Wo ist der Notfall? Was ist passiert? Wie viele sind betroffen? Welche Verletzungen erkenne ich? Wer diese Informationen mitteilt, macht schon einmal vieles gut bei der Meldung eines Notfalles. Am Sonnabend beim Feuerwehrfest handelte es sich um zwei Verletzte, deren Rettung die Aufgabe der Nachwuchsfeuerwehrleute war. Außerdem galt es, das von den Unglücksraben verursachte Feuer zu löschen.

Charlotte Gallaun übernahm die Einsatzleitung. Eine Premiere für die Zwölfjährige. Die Einsatzkräfte koordinieren, Ansprechpartner sein, Kommandos geben, das gesamte Geschehen im Blick behalten – die Einsatzleitung ist komplex, und darum standen der Jugendwart und sein Stellvertreter Thomas Olberts dem Mädchen zur Seite.

16 Nachwuchsfeuerwehrleute gehören zu den 2009 maßgeblich von Michael Fischer und Christian Abesser gegründeten Löschzwergen. Einige Jahre später übernahm Melanie Schmidt die Leitung. Ehrensache, dass die im Sommer nach Storkow gezogene Feuerwehrfrau am Sonnabend in Fürstenwalde mit dabei war. Ihr Nachfolger leiste gute Arbeit, bescheinigte sie Marco Rosche, und Verbindung gebe es nach wie vor: Melanie Schmidt hat die Jugendarbeit bei der Storkower Wehr übernommen.

Zum Fürstenwalder Feuerwehr-Nachwuchs gehört Leonie Seefried, die aus einer Feuerwehrfamilie stammt. Ihre Mutter Irene ist bei den Freiwilligen und ihr Vater Matthias Gädigk ist Berufs- und Freiwilliger Feuerwehrmann. Die 14-jährige Leonie mag besonders die Gemeinschaft in der Feuerwehr. "Wir sind ein Team."

Manches Kind aus der Domstadt würde gern dazugehören, doch es fehlt an Ausstattung, genauer an der Umkleide, wie der Jugendwart berichtet. Die Räumlichkeiten wären auf dem Dachboden vorhanden, doch der ist noch nicht ausgebaut. Angesichts der Haushaltslage sei ein Ausbau durch die Stadt derzeit nicht realistisch, erteilt Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) entsprechenden Hoffnungen eine Absage. "Vielleicht gibt es aber Unternehmen, die mit Geld helfen oder Handwerksfirmen, die ihre Arbeitsleistung spenden." Die Ausstattung der Räume würde dann die Stadt übernehmen, sagt der Bürgermeister. Denn natürlich sei man im Rathaus an einer Unterstützung von Kinder- und Jugendfeuerwehr interessiert. Nachwuchs bei den Rettern werde dringend gebraucht.