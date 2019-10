Marco Winkler

Oberhavel (MOZ) Während im Palast der Republik die Staatsmacht 40 Jahre DDR feierte, gründeten 43 Männer und Frauen in Schwante im Geheimen die SDP (ab Januar 1990: SPD). Doch was ist von der Aufbruchsstimmung vom 7. Oktober 1989 geblieben? Wir haben bei der SPD und ehemaligen Mitgliedern nachgefragt.

Für Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther stürzten die SDP-Gründer nicht nur eine Diktatur. Sie etablierten ein völlig neues demokratisches System. "Sie haben Brandenburg geprägt, und das ist ihr bleibender Verdienst", so Günther. Mittlerweile sei eine neue Generation mit "teilweise ganz anderen Ansichten und Prioritäten" nachgewachsen. Trotz Parteiverdrossenheit: "Dass wir in Brandenburg noch Wahlen gewinnen können, haben wir am 1. September gezeigt."

Für Landtagsmitglied Andreas Noack aus Velten ist "die Einstellung zu gesellschaftlichen Fragen entscheidend". Deshalb sei er 1989 zur SDP gegangen; deshalb sei er heute noch in der SPD. "Der Kompass muss stimmen." Damals hieß das: für Freiheit, Demokratie und Mitbestimmung eintreten. "Heute heißt es, für mehr Gerechtigkeit, für Gleichbehandlung bei der Rente und Aufstiegschancen für junge Leute zu sorgen", so Noack. "Die Werte bleiben, und mein Enthusiasmus auch."

Es sei keine einfache Zeit für die deutsche Sozialdemokratie, so der Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann. "Im Bund ist die SPD trotz politischer Erfolge im Schatten Angela Merkels geblieben und die Topthemen der letzten Jahre, ‚Flüchtlinge‘ und ‚Klimaschutz‘, spielen eher anderen Parteien in die Hände." Die SPD brauche "klarere thematische Positionierung für den sozialen Ausgleich, moderne Familienpolitik und die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer."

Oranienburgs Sozialdemokraten schauen positiv in die Zukunft, so Dirk Blettermann. "Es soll ja Menschen geben, die meinen, dass das sozialdemokratische Zeitalter abgelaufen ist. Das sehe ich nicht so", sagt der Oranienburger SPD-Vorsitzende. Die Mitgliederzahlen seien stabil, "auch wenn es immer wieder ehemalige Amtsträger gibt, die meinen, nach der Amtszeit auf die SPD pfeifen zu können." Namen nennt er keine.

Ihr Parteibuch haben in den vergangenen Monaten einige einst glühende Sozialdemokraten abgegeben. Wie Oranienburgs Altbürgermeister Hans-Joachim Laesicke. Er trat im September 2018 aus. In seiner Rücktrittserklärung sprach er von verlorener Bodenhaftung der Partei sowie von "Ignoranz und Selbstgefälligkeit der Parteibonzen". Seine Erinnerung an die Zeit um den 7. Oktober 1989: "Durch ihren erklärten Willen, nicht nur wichtige Forderungen zu formulieren sondern auch, politische Verantwortung übernehmen zu wollen, bot sie ein attraktives Angebot, sich in ihr für gesellschaftliche Veränderungen zu engagieren." Er war damals Mitglied im "Neuen Forum". 1990 trat er der SPD bei. "In dieser Zeit hatte die einst führende Bürgerbewegung ‚Neues Forum’, auch wegen des Fehlens einer klaren Programmatik, mit dem Fall der Berliner Mauer ihre Bedeutung vom Herbst 1989 eingebüßt", so Laesicke.

Heute, so Laesicke, scheinen die "notwendigen charismatischen Vordenker und unkonventionellen Macher rar geworden zu sein. Mittelmaß, Entscheidungsschwäche und bis zur Unkenntlichkeit verwässerte Überzeugungen (um niemanden verprellen zu wollen und tatsächlich damit viele zu verlieren) sind Ausdruck der Krise der Bundes-SPD."

Dass Brandenburg eine starke SPD wolle, habe die Landtagswahl erkennen lassen. "Wenn glaubwürdige und kompetente Leute wie Dietmar Woidke und Björn Lüttmann Profil zeigen, werden sie mit Wahlerfolgen belohnt." Er wünscht seiner ehemaligen Partei eine Rückkehr zu einer "progressiven und attraktiven Partei". Laesicke: "Deutschland braucht eine starke SPD!"

Worte, die das ehemalige Kreistagsmitglied Carsten Schneider so vielleicht nicht unterschreiben würde. Er findet klare Worte für seinen Austritt im vorigen Jahr. Er gab Frust über die Große Koalition an. "Manchmal weiß ich nicht, ob die SPD in Schockstarre verharrt oder schon Symptome beginnender Leichenstarre zeigt", zeigt er sich heute, als Mitglied der Linken, drastisch. Eine Erneuerung sieht er nicht, die Absage an eine rot-rot-grüne Regierung im Land hält er für eine verpasste Chance. "Ohne linkes Herz wird eine Wiederbelebung scheitern", so Schneider.

Andreas Dalibor aus Beetz gab in diesem Jahr sein Parteibuch ab. Der "große Fan" von Willy Brand und Regine Hildebrandt sagt: "Mein Herz schlägt links." Trotz Austritt: "Ich denke, dass die SPD auf Kreisebene hier noch mehr als manch andere Partei bewegt hat." Nur werde die SPD immer über die Bundesebene definiert. "Und diese sollte langsam mal in die Spur kommen." Er könne sich eine "Abkehr von der Abkehr" vorstellen, sollte soziale Gerechtigkeit wieder eine größere Rolle in der sozialdemokratischen Politik spielen.

Ex-SPDler finden oft harte Worte. Kreistagsmitglied Sabine Fussan aus Hohen Neuendorf sieht in der heutigen SPD allerdings noch etwas von 1989. "Als gebürtige West-Berlinerin und in einer Ost-West-Beziehung Lebende hat mich der Mut der SDP-Gründerinnen und -Gründer tief beeindruckt", sagt sie. Unter anderem dieser Mut hätte sie immer wieder motiviert, sich sozialdemokratisch und kommunalpolitisch zu engagieren. In den Regionalkonferenzen, in denen sich die kandidierenden Duos für die Parteispitze gerade vorstellen, "blitzt etwas von der Energie und der Aufbruchsstimmung von Schwante auf."