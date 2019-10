Christopher Kranich

Frankfurt (Oder) Mit dem am Ende klaren Sieg stehen die Handballerinnen des HSC 2000 Frankfurt im HVB-Pokal das erste Mal in der Vereinsgeschichte unter den besten acht Teams des Landes.

Die HSC-Frauen begannen gegen den Grünheider SV konzentriert und erzielten nach gut zwei Minuten das 1:0 per Gegenstoß. Diese Führung sollte das Team um Trainer Michael Schuster nicht mehr aus der Hand geben. Es arbeitete bereits in den ersten Minuten an einem deutlichen Vorsprung. Diesen bescherten die Schwestern Annekathrin Lodtka und Beatrice Zacharias dem HSC in der Anfangsphase im Alleingang. Sie erzielten die ersten sieben Tore zum Stand von 7:2.

Im Anschluss verloren die Frankfurterinnen jedoch die Konzentration. Das Angriffsspiel wirkte ab der 15. Minuten unstrukturiert und man stand sich häufig selbst im Weg. Dies ermöglichte den Grünheiderinnen einige Ballgewinne, die sie zu Kontern nutzten und bis zur Pause auf 10:12 verkürzten. Vor allem die fehlende Rückzugsbewegung brachte die HSC-Bank in Rage.

In der Halbzeitansprache fand Trainer Michael Schuster dennoch ruhige, eindringliche Worte und erinnerte sein Team an die eigenen Fähigkeiten. Wie ausgewechselt kamen die Oderstädterinnen aus der Halbzeit und zeigten nun endlich ihr ganzes Leistungsvermögen. Mit einem 7:0 Lauf in den ersten sieben Minuten des zweiten Durchgangs erhöhten die Schuster-Frauen auf 19:10 und entschieden die Partie damit frühzeitig. Erst nach knapp zehn Minuten und sichtlich geschockt erholten sich die GSV-Frauen von der starken Phase des HSC.

Zu viele Siebenmeter verworfen

In der Folgezeit gelang es dem noch ungeschlagenen Verbandsligisten, das Match gegen die Gäste aus der Brandenburgliga ausgeglichener zu gestalten und den Rückstand zwischen sieben und zehn Toren zu halten. Dies lag jedoch auch daran, dass die Frankfurterinnen mehr als sträflich mit ihren erarbeiteten Siebenmetern umgingen. Von den elf Siebenmetern fanden nur ganze fünf den Weg ins Tor. Nach 60 Minuten stand dennoch ein souveräner 30:19-Erfolg für die HSC-Frauen in der Löcknitzhalle zu Buche und der erstmalige Einzug ins Viertelfinale war perfekt.

Trainer Michael Schuster: "Mit der ersten Halbzeit können wir nicht zufrieden sein. Da hat man uns deutlich den fehlenden Spielrhythmus nach drei Wochen Pause angesehen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir dann gezeigt, was bei konsequenten Abwehr- und Angriffsverhalten in uns steckt. Für die nächste Runde wünsche ich mir ein Heimspiel." Da wäre je nach Auslosung tatsächlich ein Stadtderby gegen den Drittligisten FHC möglich.

HSC: Anita Tumaszyk – Beatrice Zacharias (8), Annekathrin Zacharias (5/1) Juia Kupper (4), Elisa Winkowski (4/1), Nicol Leuschner (3/2), Nadine Wegener (2), Jasmin Henschel (2), Nora Tübbicke (1), Kathleen Rußmann (1)

Siebenmeter: HSC 11/5, Grünheide 3/2 – Zeitstrafen: HSC 5, Grünheide 5