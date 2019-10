René Wernitz

Rathenow (MOZ) Pünktchen für Pünktchen arbeitet sich der FSV Optik Rathenow durch die erste Halbserie der Regionalliga Nordost. Am Sonntag gelang ein 1:1 beim Berliner AK. Den Rathenower Führungstreffer hat Abwehrchef Emre Turan in der 32. Minute erzielt.

Durch den Auswärtszähler am 11. Spieltag haben die Havelländer nun bereits acht Punkte auf dem Konto, im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt erst 4. Nach Ablauf der Hinrunde waren es letztlich 9 Punkte, und der FSV befand sich abgehängt am Tabellenende.

Bemerkenswert in dieser Saison, dass die Rathenower in sechs Spielen punkten konnten, während sie in nur fünf Partien leer ausgingen. Ein Sieg und fünf Unentschieden stehen aktuell zu Buche, was Platz 17 von 18 bringt. Remiskönig ist momentan der obere und punktgleiche Tabellennachbar, SV Babelsberg 03. Der ambitionierte Verein aus der brandenburgischen Landeshauptstadt tritt mit seinen acht Remis (bei drei Niederlagen) sozusagen auf der Stelle. Auch die 03er benötigen demnächst dringend einen Dreier, um den Anschluss an das Mittelfeld herzustellen. Sie müssen am 12. Spieltag zu Lokomotive Leipzig, der FSV Optik empfängt den BFC Dynamo.

Allerdings geht es erst am übernächsten Wochenende wieder um Punkte. Denn zunächst werden die Achtelfinal-Duelle im Landespokal ausgetragen. Die Rathenower müssen am kommenden Samstag zum SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (Brandenburgliga/Landkreis Dahme-Spreewald). Anpfiff ist um 15.00 Uhr.