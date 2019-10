Britta Gallrein

Bernau (MOZ) So ein Tor gelänge ihm sicher nicht alle Tage, strahlte FSV-Stürmer Omid Saberdest. Der Deutsch-Iraner brachte mit seinem Treffer zum 2:1 die Bernauer zurück auf die Siegerstraße. Mit einem tollen Solo hatte er seine technische Stärke ausgespielt, sich durch die Abwehr des Oranienburger FC getanzt, die wie Pappmännchen-Deko wirkte und zusah, wie Saberdest sich in Schussposition brachte und eiskalt ins lange Eck versenkte.

Team scheint sich zu finden

Das junge Bernauer Team startete mit Anlaufschwierigkeiten, zeigte dann aber eine ansprechende Partie. Das fast komplett neu zusammengewürfelte Team scheint sich immer besser zusammen zu finden. Lediglich das Fehlen des immer noch verletzten Abwehrchefs Damir Coric machte sich bemerkbar. Der junge Philipp Schmid wirkte auf der Innenverteidiger-Position überfordert, verlor fast jeden Zweikampf und machte die Bernauer anfällig für die Angriffe der Gäste, die zwar öfter aufs Tor schossen, aber zu harmlos im Abschluss waren.

Der Bernauer Richard Bergmann, der wieder einen richtig guten Tag erwischt hatte, leitete das 1:0 ein. Er eroberte den Ball im Mittelfeld, legte ab auf den unermüdlich ackernden Lucas König, der außen durchlief und quer auf Antrew Lubega ablegte. Der Ex-Einheit-Stürmer brauchte nur noch den Fuß hinzuhalten und traf zur verdienten 1:0-Führung (39.).

Kurz vor dem Pausenpfiff kassierten die Bernauer dann aber noch den Ausgleich. Ein Patzer der Bernauer Hintermannschaft, die eine Flanke auf Jerome Malanowski nicht verhindern konnte und die Führung war egalisiert (45.+1). Allerdings befand sich der Ball zuvor wohl schon im Aus. "Das hat der Schütze danach auch zugegeben. Der Linienrichter konnte es aus seiner Position nicht sehen", ärgert sich FSV-Keeper Danny Kempter im Nachhinein. "Zum Glück konnten wir es dann noch ausbügeln."

Gäste machen jetzt Druck

Doch die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit gehörten zunächst wieder den Gästen. Oranienburg machte jetzt mächtig Druck, drängte die Bernauer weit in die eigene Hälfte, die plötzlich ängstlich und hektisch agierten. Doch besagtes Saberdest-Solo brachte die Gastgeber wieder ins Spiel. Kurz darauf war es wieder Saberdest, der es mit einem Schuss ins kurze Eck versuchte, doch der beste Oranienburger an diesem Tag, Keeper Sven Roggentin, parierte glänzend.

Savkovic bindet den Sack zu

Auch als der kurz zuvor eingewechselte Marcus da Silva allein auf Roggentin zustürmte, blieb dieser cool und rettete. In der 88. Minute war Roggentin dann allerdings machtlos. Der Bernauer Milos Savkovic eroberte sich einen Konterball und stürmte ebenfalls allein auf Roggentin zu. Er schoss den Keeper an, von Roggentins Fuß sprang der Ball über ihn, Savkovic lief vorbei und traf ins leere Tor zum 3:1-Endstand.

"Wenn wir unsere Chancen vor allem zu Beginn nicht nutzen, dann wird man eben bestraft", ärgerte sich Oranienburgs Co-Trainer Imre Kalmann.

Mit dem zweiten Sieg in Folge war sein Gegenüber Tom Heidemeier dagegen erwartungsgemäß sehr zufrieden. "Wir sind schwer reingekommen in das Spiel, aber dann haben wir uns gefunden. Und dann hat man eben so eine individuelle Klasse mit Omid Saberdest, die so ein Spiel entscheiden kann. Das war sensationell. Besser kann man es nicht machen."

Bernau: Danny Kempter – Tassilo Mahnke, Philipp Schmid, Philipp Pönisch, Norman Flach (80. Marcus da Silva Freitas) – Andy Madjouka (61. Philipp Wannke), Richard Bergmann, Milos Savkovic, Lucas König – Antrew Lubega (89. Max Schulz), Omid Saberdest