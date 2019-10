René Wernitz

Rathenow (MOZ) Kalt war es am Montagmorgen. Nachtfrost hatte es sogar gegeben. Klaus Kahl zog es dennoch zur Pilzsuche in den Wald. Mit seinem einzigen Fund kam er sogleich in die BRAWO-Redaktion. Denn so einen Riesen hatte er noch nie entdeckt.

Im Korb lag eine Krause Glucke bzw. Fette Henne (Sparassis crispa) mit einem Gewicht von rund 1.700 Gramm - gefunden in einem Laubwald bei Großwudicke.

"In den Eichen" , so heißt der Bereich, in dem Kahl den Boden nach Pilzen absuchte. Er kennt sich aus in den Wäldern um Rathenow. In die Pilze geht der 76-Jährige, seit sein Vater ihn als Kind erstmals mitgenommen hatte. Kahl, der demnächst 55. Hochzeitstag mit seiner Ehefrau Doris feiert, ist gebürtiger Großwudicker, lebt aber seit Jahrzehnten in Rathenow. Hier hatte er vor der Wende sogar noch Pilze verkauft. Er selbst bezeichnet sich als ein auf Pfifferlinge spezialisierter Sucher. Ein vor etwa drei Jahrzehnten entdecktes Pfifferling-Exemplar von annähernd 200 Gramm war sein bislang bedeutendster Fund.

Gut gewachsene Krause Glucken wie die von diesem Montag landen ebenso vielfach in Bratpfannen. Sie werden von Liebhabern gern in Scheiben geschnitten und paniert und sodann wie Schnitzel gebraten. Auch Klaus Kahl mag dieses Rezept.