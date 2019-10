Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Der Neuruppiner Thomas Schneider hat vor einigen Tagen einen ungewöhnlichen Fund gemacht: Der Pilzsammler hat kurz vor Dierberg eine Krause Glucke entdeckt, die ganze 2 342 Gramm auf die Waage gebracht hat.

In Schneiders Eimer landeten noch weitere Pilze. Doch keiner war so schwer. Die imposante Krause Glucke, auch Fette Henne genannt, will der Neuruppiner nun trocknen. So hat er das ganze Jahr über etwas von seinem Fund.