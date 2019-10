Marco Winkler

Beetz (MOZ) Bäckermeister Mike Bollig aus Beetz ist tot. Er ist am Sonnabend im Alter von 55 Jahren gestorben. "Es ist mehr als traurig", reagierte Beetz’ Ortsvorsteher Peter Winkler (SPD) auf die Nachricht. "Für Beetz ist das ein großer Verlust, er hat viel für den Ort geleistet", so Winkler. Bäckerei Bollig hat die Kita sowie das Sommerfelder Hotel und die Sana Kliniken mit beliefert. Wie es jetzt weitergeht mit dem Geschäft, ist ungewiss. "Die Familie ist nun wichtig", sagt Peter Winkler. "Alles andere ist schwierig zu sagen."

Auch Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) traf die Nachricht "unvermittelt und sehr schmerzlich", wie er in einer Kondolenz mitteilt. "Mit Bäckermeister Mike Bollig verlieren wir einen Bürger, der sich nicht nur für sein Handwerk engagierte, sondern auch stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte verschiedener Vereine und Institutionen hatte", so Sebastian Busse.

Mike Bollig habe stets "bereitwillig und selbstlos" geholfen. "So stellte er seit vielen Jahren unentgeltlich eine riesige Festtorte zu jedem Erntefest zur Verfügung. Zuletzt vor gerade einmal sechs Wochen, nie hätte ich geahnt, dass uns Mike Bollig diese Ehre zum letzten Mal erweisen würde." Er traure um einen Mann, der "gewiss seine Ecken und Kanten hatte". Diese hätten seinem Mitgefühl und Wohlwollen aber nie im Wege gestanden", so Busse. "Meine Gedanken sind nun bei Familie Bollig, der ich viel Kraft und Zuversicht wünsche."

Seit drei Jahrzehnten ist Mike Bollig mit seiner Bäckerei in Beetz ansässig. "Viele haben geholfen, dass er sich hier wohlfühlt", so Peter Winkler. So renovierte eine Initiative seine Wohnung. Die folgenden Jahrzehnte habe er dem Ort viel zurückgegeben.