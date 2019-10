Erhard Herrmann

Brandenburg Zum Konzept des Kleinkunstfestivals "heimwerts", das am vergangenen Wochenende in der Altstadt stattfand, gehört auch die Idee eines Instrumentenflohmarkt im Interkulturellen Zentrum am Gotthardtkirchplatz. Die Organisatoren konnten die evangelischen Kirchengemeinden St. Gotthardt und St. Katharinen für eine Zusammenarbeit gewinnen. Die Verkaufsstände hatten Musiker aufgebaut, die zu Hause etwas Platz schaffen wollten, gleichzeitig aber der einen oder anderen Neuanschaffung nicht abgeneigt waren. Saiteninstrumente, Verstärker, Schlagzeugbecken oder die alten aber immer noch gut klingenden Marshall Boxen wurden angeboten. Die Preisspanne war dabei ebenso dehnbar wie die Altersgruppen der Besucher.

Wie es sich für einen Flohmarkt gehört, war auch beim Instrumentenflohmarkt der Andrang gleich zu Beginn am größten – vor allem, weil es dann noch die volle Auswahl gab und die Chance auf eine Rarität oder ein echtes Schnäppchen am größten war. Was die Besucher aber noch mehr schätzten: alle angebotenen Instrumente waren – anders als im Internet – nicht nur anzusehen, sondern konnten gleich erklärt und bei Bedarf ausprobiert werden. Und so fand natürlich auch die eine oder andere Jamsession statt und steigerte die Stimmung unter den Besuchern und Verkäufern.

"Genau das wollten wir erreichen. Für Musiker und Musikinteressierte aus der Region in entspannter Atmosphäre Möglichkeiten zum fachlichen Austausch schaffen auch um sich eventuell zu vernetzen", so die Mitorganisatorin und Gemeindepädagogin der Gotthardt- und Katharinenkirchgemeinde Anja Puppe.