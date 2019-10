MOZ

Passow (MOZ) Polnischer Fahrer tödlich verletzt

Einen schweren Unfall gab es am Montagmorgen gegen 5 Uhr in Passow. Ein 43-jähriger polnischer Fahrer wollte seine Sattelzugmaschine mit einem Auflieger verbinden. In diesem Moment rollte das Gespann plötzlich los und klemmte den Mann gegen einen in unmittelbarer Nähe geparkten weiteren Satttelzug. Der Mann erlag wenig später seinen schweren Verletzungen. Unklar ist noch, wie es zu dem folgenreichen Unfall kommen konnte. Dies ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.