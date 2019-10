Janine Richter

Alt-Lichtenrade (MOZ) Ein Spaziergänger entdeckte die Leiche am Montag in Alt-Lichtenrade. Über das Geschlecht des Kindes ist noch nichts bekannt. Offenbar lag der Säugling am Ufer des Dorfteichs.

Polizisten suchten die Gegend ab, sicherten Spuren und sprachen mit Anwohnern, um Hinweise auf die Mutter zu erhalten. Der Leichnam selbst befinde sich bereits in der Gerichtsmedizin, sagte ein Polizeisprecher.

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.