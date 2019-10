Odin Tietsche

Teschendorf (MOZ) Im Fall des Skelett-Fundes in einem Waldstück bei Teschendorf hat die Polizei nun erste Details bekanntgegeben. Die genaue Identität der Leiche ist zwar noch nicht bekannt, doch immerhin haben erste Untersuchungen ergeben, dass es sich "höchstwahrscheinlich um einen Mann handelt", wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach dieser Zeitung am Montag auf telefonische Nachfrage bestätigte.

"Zudem kann, aufgrund der äußeren Umstände, ein gewaltsames Einwirken Dritter bislang ausgeschlossen werden", so Feierbach weiter. Neben dem Skelett, dass von einem Spaziergänger am Freitag in dem Waldstück am Griebener Weg entdeckt worden war, konnten die Beamten zudem ein Herrenfahrrad und einen Rucksack sicherstellen. "Alle Gegenstände sind Teil der weiteren Ermittlungen", erklärt Feierbach.

Bis das Skelett zweifelsfrei identifiziert werden kann, "vergehen sicherlich noch mindestens zwei Wochen, vielleicht auch mehr", erklärt die Polizeisprecherin. "Das ist nicht so einfach wie im Fernsehen, wo jemand die Leiche kurz anguckt und sofort sagen kann, die liegt schon so und so lange da rum." Aufgrund des Verwesungsgrades "könne bislang nur gesagt werden, dass die Person da schon sehr lange liegt". Alle neuen Erkenntnisse werden zudem immer wieder mit den deutschlandweiten Vermissten-Datenbanken abgeglichen. "Noch gab es aber keinen Treffer", so Feierbach.