Brandenburg (Dieter Wetzel\MOZ) Am Sonnabend verloren die Fußballer des FC Stahl Brandenburg gegen die Reserve des SV Babelsberg 03 mit 1:3. Nach zuletzt zwei guten Auftritten, in denen Trainer Eckart Märzke nur ein Notkader zur Verfügung stand, folgte nun bei guter Besetzung eine sehr dürftige Leistung.

In der ersten halben Stunde konnten die Zuschauer noch Hoffnung auf einen weiteren Erfolg haben. Lukas Hehne hatte sich in der 7. Minute gut durchgesetzt, aber an seiner Eingabe rutschte im Strafraum Yukyia Moriwaki vorbei. Der beste Angriff der Gastgeber folgte in der 27. Minute. Hubert Horodecki war freigespielt worden, schoss aus 15 Metern an den Pfosten, der Nachschuss von der Strafraumgrenze von Moriwaki ging knapp über die Latte. Die Gäste beschränkten sich keineswegs nur aufs Verteidigen. Wenn sich die Chance ergab spielten sie schnell nach vorn, so wie in der 15. und 22. Minute, doch Schlussmann Steffen Sgraja ließ sich noch nicht überwinden. Zehn Minuten später schien die Babelsberger Führung aber fällig. Ein Diagonalpass überraschte die Stahl-Abwehr, Johannes Tiede stand fünf Meter vor dem leeren Tor, aber Alexander Mertens rutschte in den Schuss und klärte zur Ecke.

Dies war jedoch nicht der erhoffte Weckruf für die Brandenburger. Sie verloren nun komplett ihre spielerische Linie, während die Gäste sich der Führung kontinuierlich annäherten. Nach zwei vergebenen Gelegenheiten traf Tiede in der 39. Minute zum verdienten 1:0. Die Hoffnungen auf eine Besserung in der zweiten Hälfte verflüchtigten sich schnell. Nach einer langen Eingabe in den Strafraum erhöhte in der 50. Minute Andre Marenin auf 2:0. Noch hatten die Platzherren 40 Minuten Zeit zu reagieren. Nach einer Stunde brachte Trainer Eckat Märzke Mudai Watanabe, der krankheitsbedingt in den vergangenen zwei Wochen nicht trainieren konnte. Aber auch er konnte der Stahl-Elf kein "Leben einhauchen". Jonas Meyer versuchte es einmal aus 18 Metern, doch der Versuch ging zwei Meter am Ziel vorbei.

Doch plötzlich ergab sich die Chance die Partie zu drehen. Alexander Mertens flankte in der 73. Minute scharf in den Strafraum, Gästetorhüter Mielke konnte den Ball nicht festhalten und Lukas Hehne staubte zum 1:2 Anschlusstreffer ab.

Trotz dieses Gastgeschenks blieb es ein blutleerer Auftritt der Gastgeber. Es fehlte die Durchschlagskraft an diesem Tag. Märzke bemängelte hinterher, dass seine Mannschaft, trotz der Fünferkette der Babelsberger, es immer wieder über die Außen versuchte - wie auf der rechten Seite Moriwaki, der aber immer hängen blieb - anstatt den Pass durch die Schnittstelle der Gästeabwehr zu spielen. "Da muss man sich natürlich auch anbieten, was aber keiner getan hat", ergänzte Märzke. Die Babelsberger machten den Deckel in der 82. Minute drauf, als sie einen Konter erfolgreich zum 3:1-Endstand abschlossen.

Da kommendes Wochenende der Landespokal auf dem Programm steht, ist das nächste Spiel der Stahl-Elf erst am 19. Oktober. Dann geht es zum SC Oberhavel Velten.