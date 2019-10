OGA

Velten (MOZ) Eine Zugbegleiterin ist am Sonnabendabend, gegen 17 Uhr, im Regionalexpress zwischen Hennigsdorf und Velten von einem Fahrgast angegriffen worden. Der Mann hatte seine Fahrkarte bezahlt, jedoch anstatt Wechselgeld einen Gutschein erhalten. Darüber war der Mann laut Polizei sichtlich erbost. Er zog der Zugbegleiterin die Brille von der Nase und nahm diese an sich.

Außerdem hielt der Mann eine Dose mit Pfefferspray in der Hand. Noch bevor er jedoch die Möglichkeit hatte, dieses einzusetzen, hielten ihn Mitreisende von einem solchen Vorhaben ab. Die Zugbegleiterin konnte sich somit wieder in den Zugführerstand begeben. In Velten stieg der Unbekannte Mann, der in Begleitung einer Frau war, aus dem Zug. Dort zerbrach er die Brille und warf diese auf den Bahnsteig.

Die Zugbegleiterin erstattete am Abend bei der Polizei Strafanzeige. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 550 Euro.