Erbsensuppe undSchmalzstullen

Die gespendeten Artikelwerden ab Dienstag an der Tafel ausgegeben. In Oranienburg gibt es dazu ab 12 Uhr kostenlos in der Strelitzer Straße 5 Erbensuppe und Schmalzstullen für alle: Damit will sich die Tafel bei den Spendern bedanken. Zunächst sollen kurz vor 12 Uhr Luftballons in den Himmel steigen.⇥kd