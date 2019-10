Martin Terstegge\MOZ

Schenkenberg/Dallgow Die Fußballer des FSV Brück 1922 waren im Doppeleinsatz. Am Tag der Deutschen Einheit liefen sie beim SV Empor Schenkenberg auf und am Sonntag beim SV Dallgow. Die Ausbeute aus beiden Partien belief sich auf 0 Punkte,

Nicht unerwartet kam die 0:3-Niederlage beim Staffelfavoriten aus Schenkenberg. Bereits in der 3. Minute nutzte Rene Görisch einen Abwehrschnitzer der Brücker zur Führung. Im Gegenzug hatte Paulin Kouemo Happi die Ausgleichschance, fand aber seinen Meister im Empor-Torwart. In der 17. Minute ein starker Angriff der Gastgeber, den Florian Linke per Kopf zum 2:0 nutzte. Trotz des Rückstands agierten die Gäste nicht kopflos, verschoben gut in der Abwehr und suchten ihr Heil in der Offensive. Sebastian Pusch versprang jedoch der Ball in der 23. Minute. Effektiver die Platzherren. Wieder ein guter Vortrag in der 34. Minute über die linke Seite und erneut vollendete Görisch zum 3:0. Der Favorit setzte auch in der zweiten Hälfte auf Offensive, hatte aber, wie auch schon vor der Pause, Pech im Abschluss. Fünf Pfostentreffer verzeichnete die Empor-Elf, wobei FSV-Schlussmann Fritz Sandmann immer wieder gut reagierte. Doch auch die Brücker hatten noch Chancen durch Pusch und Lance Pagel, doch es sollte an diesem Tag nicht sein. Ärgerlich war noch die Ampelkarte für Felix Paul (73.), da er bei der zweiten Verwarnung kein Vergehen beging.

In der Partie beim SV Dallgow 47 rechnete sich Trainer Marko Kaplick mehr aus, da mit Maximilian Leetz und Björn Riese wieder mehr Qualität im Angriff zur Verfügung stand. Dennoch begannen die Gäste erst einmal abwartend. Da die Dallgower auch kein Offensivfeuerwerk abbrannten, sahen die Zuschauer zunächst einen verhaltenen Auftritt. In der 23. Minute passte ein Brücker Innenverteidiger nicht richtig auf, kam bei einem Zweikampf im eigenen Strafraum zu spät und da er seinen Gegenspieler traf, gab es Strafstoß, der auch sicher verwandelt wurde. Die Brücker hatten zwar keine Chancen aus dem Spiel heraus, doch dafür zwei gute Freistoßmöglichkeiten durch Leetz. Doch bei seinen guten Versuchen ins linke Tordreiangel, wie auch flach auf die rechte Ecke, hatte der Dallgower Torhüter den richtigen Riecher. Nach dem Seitenwechsel lief es dann auch spielerisch bei den Gästen. Sie kamen über Kombinationen zu Gelegenheiten, die aber noch ungenutzt blieben. Doch in der 67. Minute eroberte Björn Riese den Ball im Mittelfeld, dann ging es flink über die linke Seite und den Pass in den Strafraum versenkte Pusch zum 1:1. Kurz darauf eine ähnliche Aktion, doch Pusch und Riese treffen den Ball in aussichtsreicher Lage nicht. Dann die kalte Dusche in der 75. Minute. Erneut gab es Elfmeter für die Gastgeber, doch diesmal war kein Brücker involviert, der Dallgower war nur ausgerutscht. Trotz des erneuten Rückstands gab die FSV-Elf nicht auf, die aber kein Glück hatte, so wie bei der Aktion von Björn Riese als er den SV-Torhüter durch Anrennen unter Druck setzte. Der schoss den Brücker an, doch der Ball trudelte knapp am Ziel vorbei. Ein Konter in der 86. Minute brachte den 3:1-Endstand. Im Gegensatz zum Schenkenberger Spiel war die Niederlage in Dallgow unnötig.

Das Trainergespann Kaplick/Andreas Bastian hofft nun in der Spielpause, dass ein oder zwei verletzte Akteure wieder einsatzfähig werden. Am 20. Oktober ist um 14 Uhr der Mitaufsteiger FC Borussia Brandenburg zu Gast in Brück.