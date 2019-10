Franziska Schober

Brandenburg "Platz nehmen" lautete das diesjährige Motto des Brandenburger Kleinkunstfestivals "hEimWeRTs". Dabei ging es vor allem um die Vermittlung des Gefühls des Ankommens und sich Wohlfühlens. Deshalb sollten die Besucher Inspirationen durch das vielfältige kulturelle Angebot des Festivals erfahren, das ganz bewusst an verschiedenen Orten der Altstadt stattfand.

Eröffnet wird das bunte Festival am Freitagabend durch die Brandenburger Rockband Branded. "Das Kleinkunstfestival in Brandenburg ermöglicht es Künstlern, sich auch einem breiteren Publikum zu präsentieren. Wir freuen uns sehr in diesem Jahr bei dem Festival dabei zu sein und somit Leute erreichen können, die uns vorher noch gar nicht gekannt haben," betonte Thomas Gerlach, Gitarrist der Band, und freut sich weiter: "Trotz des Regenwetters war die überdachte Konzertbühne gut besucht und wir konnten den Festivalstart rockig einleiten!"

Am gesamten Wochenende spielten Künstler verschiedenster Musikgenres auf der Hauptbühne im Slawendorf. Für die jüngeren Gäste sorgten kreative Mitmachaktionen in der Slawendorf Siedlung für Abwechslung. Mit Pinsel, Farbe und Bastelschere waren den künstlerischen Experimenten keine Grenzen gesetzt. Entspannung nach der künstlerischen Tätigkeit bot zudem das einmalige mobile Saunafass mit Holzofen.

Im Altstädtischen Bürgerhaus waren zudem Kunstwerke verschiedenster Brandenburger Künstler ausgestellt. Zu sehen sind unter anderem noch bis zum 15. Dezember sowohl Fotografie als auch Malerei und abstrakte Kunst. Das Abendprogramm im Bürgerhaus beinhaltete zudem schauspielerische Künste in Form von Theater und Kabarett.

Ruhiger und spiritueller, aber nicht weniger lebhaft, ging es im Interkulturellen Zentrum einher. Besucher freuten sich über Tanz- und Meditationsworkshops und konnten sich selbst in einem Gang durch das Labyrinth erfahren. "Wir möchten alle Besucher zu einem achtsamen Gang durch das Labyrinth einladen. Die Wege haben einen meditativen Charakter und es ist ratsam sich mit einer persönlichen Geschichte, Idee oder Frage dort hineinzubegeben und sich dann vom Labyrinth tragen zu lassen", erklärte Margot Pröckl, ehrenamtliche Mitorganisatorin des Festivals "Der Weg durch das Labyrinth kann einem lang und undurchsichtig erscheinen. Man muss auch mal Umwege gehen, aber am Ende kommt man immer an und lässt damit eine vertrauensvolle Grundhaltung bei den Irrgarten-Gängern wachsen. Das Labyrinth wird mit einem Achtsamkeitstanz und Gesang bei Anbruch der Dunkelheit eingeweiht und symbolisiert die Werte Gemeinschaft, Verbindung und Zusammenhalt", so Pröckl weiter.

Wilder und bunter wurde es dann im Industriemuseum beim European Freestyle Skateboarding Championship. Hier traten Skateboarder verschiedenster Nationen gegeneinander an und bewiesen ihr Können auf den Brettern.

Insgesamt ein rundum gelungenes Wochenende mit einem abwechslungsreichen künstlerischen Angebot und vielen begeisterten Besuchern.