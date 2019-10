Bärbel Kraemer

Brück Das Brücker Bahnhofsgebäude hat eine neue Adresse. Seit der kürzlich erfolgten Namensgebung des Vorplatzes hat dieser die Anschrift Karl-Heinz Borgmann Platz 1 und erinnert an Brücks langjährigen Bürgermeister, der 2016 starb. BRAWO berichtete.

Am Anschluss an die Zeremonie hatten Interessierte Gelegenheit, sich Führungen durch das Bahnhofsgebäude anzuschließen. Seit 2018 ist letzteres wieder im Besitz der Stadt und soll saniert werden. Eine ganze Reihe Brücker nutzten das Angebot und gingen im Bahnhof auf Entdeckungsreise.

Mit Jutta Felgenträger, die die Linther Tankstelle samt Autohof betreibt, war zudem die erste Mieterin vor Ort dabei, die im kommenden Jahr im Bahnhof einen Fahrkartenverkauf inklusive Servicestation und Lottoladen eröffnen will.

55.000 Euro musste die Stadt für den Kauf des Bahnhofsgebäudes - Amtsdirektor Marco Köhler sieht ihn als Tor zur Stadt - aufbringen.

Die erste Gelegenheit, die sich im Jahre 2014 bot, ließ die Stadt noch ungenutzt verstreichen. Damals hatte die Deutsche Bahn das über 100 Jahre alte Empfangsgebäude durch das Berliner Auktionshaus Karhausen versteigern lassen. "Ich erinnere mich, dass das später vielfach kritisiert worden ist", so der Vorsitzende des Tourismusvereins Zauche-Fläming, Andreas Koska. Das Anfangsgebot lag damals bei 15.000 Euro. Ersteigert wurde das Gebäude letztendlich für 34.000 Euro durch den Berliner Josef Arnoud, der das Obergeschoss ausbauen und im Nebengebäude eine Fahrradausleihstation einrichten wollte. Mit der Umsetzung der Pläne wurde jedoch nie begonnen. 2016 mietete sich die Stadt im Erdgeschoss ein und eröffnete eine Service-Station mit Fahrkartenverkauf. Ende 2017 musste sie aus finanziellen Gründen wieder geschlossen werden.

Und so bröckelt im Treppenhaus des Empfangsgebäudes noch immer die alte Ölfarbe vor sich. Morbider Scharm hat sich in dem alten Backsteinbau einquartiert. Die letzten Mieter aus dem Obergeschoss sind bereits vor zweieinhalb Jahrzehnten ausgezogen. In den Wohnungen ist die Zeit stehen geblieben. In den Küchen stehen noch alte Kochmaschinen mit Holzfeuerung und in den Stuben Kachelöfen. Elektrische Leitungen sind über Putz verlegt, an den Wänden prangt Blümchentapete und auf dem Fußboden liegt PVC-Belag. Einzig die Bahnhofswirtschaft im Gebäude trotzte den sich wandelnden Zeiten und ist noch immer in Betrieb.

Mit Fördermitteln soll die Sanierung des über eine Gesamtfläche von rund 455 Quadratmetern verfügenden Empfangsgebäudes jetzt gestemmt werden, damit aus dem in die Jahre gekommenen Bahnhof wieder ein würdiges Tor zur Stadt wird. Im Obergeschoss könnten nach Aussage von Amtsdirektor Marco Köhler Wohnungen und Büros entstehen. Mit der Wiedereröffnung der Service-Station durch Jutta Felgenträger im kommenden Jahr ist zumindest ein Anfang gemacht.