Rheinsberg Der Rheinsberger Töpfermarkt bringt an diesem Wochenende auch einige Einschränkungen mit sich. Ab Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, ist die Schlossstraße zwischen der Langen Straße und dem Ratskeller gesperrt. Der Verkehr wird in Richtung Zechlinerhütte über die Lange Straße und die Seestraße umgeleitet. Aus Richtung Norden kommend führt die Umleitung über den Markt, die Mühlen- und die Rhinstraße. Der obere Teil der Seestraße ist während des Markts nur aus Richtung Lange Straße zu nutzen. Autofahrer werden zudem gebeten, ihre Autos für besagten Zeitraum nicht in den gesperrten Bereichen der Schlossstraße und der Langen Straße zu parken beziehungsweise abgestellte Fahrzeuge von dort zu entfernen.