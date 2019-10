Jens Sell

Strausberg (MOZ) Erneut ein Kabelfehler wird als Ursache für den Stromausfall am Montag benannt. Wie die Sprecherin der Stadtwerke Strausberg, Stefanie Pflügner, am Nachmittag mitteilte, wurde dieser Kabelfehler auf den Raum zwischen Schillerstraße und Kelmstraße lokalisiert. Nach und nach waren 15 Trafostationen von dem großflächigen Stromausfall betroffen. Er setzte gegen 12 Uhr ein und erfasste die Friedrich-Ebert-Straße, August-Bebel-Straße, die Altstadt und die Wriezener Straße bis zum OBI-Baumarkt. Auch die Ampeln im Stadtbereich waren teilweise nicht mehr in Betrieb. In Geschäften der Großen Straße gab es ebenfalls keine Stromversorgung mehr. Die Stadtwerke konnten ab 14.30 Uhr die Strausberger wieder flächendeckend mit Strom versorgen. An der Behebung des Fehlers wurde aber später noch gearbeitet.

Erst Mitte Juli war es auch wegen eines Kabelfehlers zu einem großflächigen Stromausfall im Stadtgebiet gekommen. Da waren ebenfalls die Straßenzüge von der Schillerstraße bis zum S-Bahnhof Strausberg-Nord betroffen. Am 22. November vorigen Jahres hatte ein Defekt an einem Mittelspannungskabel im Bereich der Paul-Singer-Straße weite Teile der Vorstadt verdunkelt.