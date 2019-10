Erhard Herrmann

Brandenburg Boneless, Fastplant, No Comply, Sweeper oder Sweet – für Laien sind diese Begriffe wohl böhmische Dörfer. Für aktive Skater und Fans jedoch Fachvokabular, mit dem die beliebtesten und schwierigsten Freestyle-Tricks gemeint sind. Wie man sie perfekt ausführt, war bei der Freestyle-Skateboarding-EM am Wochenende im Industriemuseum hautnah mitzuerleben.

Aus ganz Europa waren Skater angereist, darunter auch prominente Gesichter der Szene, wie der elffache Freestyle-Skateboarding-Weltmeister Guenter Mokulys. Der 53-Jährige ist seit nun mehr 35 Jahren begeisterter Skater und als 11-facher Freestyle Skateboarding-Weltmeister einer der erfolgreichsten Skateboarder überhaupt. 22 Stunden Flugzeit nahm zudem der Australier Josh Dunstone auf sich, um in Brandenburg dabei zu sein.

"Das zeigt, welchen Stellenwert dieser Wettbewerb hat", betonte der Profiskater und EM-Mitorganisator Christian Heise. Er bedankte sich auch bei der Stadt und dem Industriemuseum für die hervorragende Zusammenarbeit. Nach den Grußworten des Oberbürgermeisters Steffen Scheller und des Museumsleiters Marius Krohn ging es dann los.

Die Besucher konnten jede Menge Kabinettstückchen der internationalen Skater bestaunen. Eine Choreografie aus Sprüngen, Drehbewegungen, Flip Tricks und Manuals – teilweise zeitgleich ausgeführt. Zu den Tricks gehörten zudem einerseits Drehungen des Skateboards, der Handstand auf dem Board oder nach spektakulärer Flugphase auf dem Brett zu stehen. Jeder Skater hatte pro Lauf zwei Minuten Zeit, um die Punktrichter von seinem Können zu überzeugen. Und auch wenn nicht jedes Kunststück gestanden werden konnte: Die Teilnehmer ernteten unter Anfeuerungsrufen meistens eine zweite Chance, ihren Trick nach spektakulärer Flugphase auf dem Brett zu stehen.

"Old School will never die!" Christian Heise moderierte die Aktionen und machte in seiner Begeisterung für die gezeigten Leistungen der Teilnehmer keinen Unterschied, egal ob Rookie oder Profi. Denn die Freestyle-Variante der Sportart gilt als die Urform aller ihrer heutigen Formen. "Damit fing alles an. Die Freestyle-Tricks umzusetzen ist technisch sehr anspruchsvoll", erklärte der Brandenburger Profiskater. Am Rand der Wettkämpfe mit mehr als 45 Startern aus 14 Nationen gab es an den drei Event-Tagen einen Street Contest, viele Workshops und eine große Kunstausstellung. Von Streetart und Graffiti über Fotografie und Siebdruck bis hin zu verschiedenen künstlerischen Malstilen stellten etwa 15 etablierte und Nachwuchskünstler aus Brandenburg an der Havel ihre Werke im Rahmen der Artbox Creative Days vor.