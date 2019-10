OGA

Oranienburg (MOZ) Oberhavels Revierpolizisten haben einen neuen Chef. Am 1. Oktober wurde Hendrik Jenke (kleines Bild) zum Leiter des Führungs- und Revierdienstes in der Oranienburger Polizeiinspektion berufen. Ihm unterstehen neben den Repos auch die Mitarbeiter des Führungsdienstes. Zudem ist er der Stellvertreter von Inspektionsleiter Lars Borchardt. Jenke löst Jens Ulrich ab, teilte die Polizeidirektion in Neuruppin mit.

Jenke war nach seinem Studium zum gehobenen Dienst zwei Jahre bei der Einsatzhundertschaft in Frankfurt/Oder eingesetzt. Anschließend arbeitete er im Wach- und Wechseldienst in der Prignitz, bevor der Bernauer ab 2005 in der Hennigsdorfer Polizeiwache seinen Dienst verrichtete. Später wechselte er ins Lagezentrum des Innenministeriums und des Polizeipräsidiums Potsdam. 2011 wurde er Lehrkraft für den mittleren Dienst an der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg und übernahm dort zwei Jahre später den Posten des stellvertretenden Ausbildungsleiters. Vor zwei Jahren wurde Jenke dann selbst noch einmal Student und absolvierte ein Aufstiegsstudium zum höheren Dienst.

Nun freut er sich auf seine neue Aufgabe in der Polizeiinspektion Oberhavel. "Mir ist der Landkreis Oberhavel vertraut und ich freue mich auf die mir bevorstehenden Aufgaben. Ich möchte die Arbeit des Kollegen Jens Ulrich weiter fortführen."