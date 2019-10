Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Mit einem Polizeieinsatz, einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und einer Fahndung nach dem Verursacher endete am Freitagabend eine Auseinandersetzung im Oder-Center. Augenzeugen zufolge hat es einer Ladenstraße eine handfeste Schlägerei gegeben. Nach Polizeiangaben hatte ein 20-Jähriger in Begleitung seiner Mutter und Schwester ein Geschäft mit einem Bier in der Hand betreten. Ein Mitarbeiter sprach den alkoholisierten Kunden an, er hätte Hausverbot, und rief den Sicherheitsdienst. Ein Securitas-Mitarbeiter, der die Kunden zum Verlassen des Centers bewegen wollte, wurde von dem Angesprochenen angegriffen und erntete einen Schlag in den Magen.

Noch in der Ladenstraße entwickelte sich eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Ein Mitarbeiter und ein Gast des nahen Eiscafés kamen dem Wachmann zu Hilfe. Auch als der Angreifer bereits aus dem Center gebracht war, ließ er nicht locker und schlug den Wachmann mit einem Teleskopschlagstock auf den Oberschenkel. Mutter und Schwester wurden während des Streits am Finger beziehungsweise Oberarm verletzt. Der Wachmann erstattete Anzeige wegen gefährliche Körperverletzung. Ein Rettungswagen war vor Ort, keiner der Beteiligten wollte sich jedoch in ärztliche Behandlung begeben. Der 20-Jährige entfernte sich vom Ort des Geschehen. Die Polizei fahndete nach ihm bis nach Mitternacht erfolglos.