Berlin (MOZ) Sicherheit an der Grenze zum Bürgerkriegsland Syrien ist ein legitimes türkisches Ziel. Der Plan von Präsident Erdogan, mit starken Verbänden in Nordsyrien einzumarschieren, um entlang eines mehrere hundert Kilometer langen Grenzstreifens eine Sicherheitszone einzurichten, wird sein Ziel hingegen verfehlen – und die Spannungen und das Chaos in der Region weiter verschärfen. Kommt es zu Kämpfen mit den syrischen Kurden-Milizen, wird dies eine neue Fluchtbewegung auslösen.

Ähnliches ist zu erwarten, wenn Erdogan seine Pläne wahr macht, bis zu zwei Millionen syrische Flüchtlinge aus der Türkei in die neue Sicherheitszone umzusiedeln. Welche Perspektive sollen sie dort haben? In Istanbul soll es mehr syrische Bürgerkriegsflüchtlinge geben als in Deutschland. Verstärkt Ankara den Druck, dürften sie alles daran setzen, Richtung Westen wegzukommen, in die EU, nach Deutschland. Insofern ist die Warnung von Innenminister Seehofer vor einer Entwicklung wie 2015/16 nicht aus der Luft gegriffen. Er hat die Lage in der Türkei und Griechenland gerade in Augenschein genommen.

Dass US-Präsident Trump Erdogan grünes Licht gegeben hat, ist nicht nur schändlich wegen des Verrats an den syrischen Kurden, deren Streitkräfte die Hauptlast im Kampf gegen den Islamischen Staat getragen haben – es verschieben sich politisch und militärisch wieder einmal Fronten und Kräfteverhältnisse, was den verbliebenen IS-Kräften neuen Auftrieb geben könnte. Dazu verabschieden sich die USA mit ihrem Rückzug aus diesen "lächerlichen endlosen Kriegen" (O-Ton Trump) als ernstzunehmende verlässliche Ordnungsmacht.