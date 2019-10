Berlin (MOZ) Hätte die SPD noch ein paar Monate Zeit gehabt, sie hätte es der CDU wohl nicht nachgemacht. Denn nur auf den ersten Blick kann der aufwändige Wahlprozess für den Parteivorsitz als Erfolg bezeichnet werden, dem sich der Koalitionspartner CDU Ende des vergangenen Jahres unterworfen hat. In Wahrheit hat auch die lange Tour vor der Basis keine Klarheit über die Nachfolge Angela Merkels gebracht. Von Annegret Kramp-Karrenbauers glanzvollem Sieg bleibt wenig übrig.

Es zeigt sich, dass auch das Schaulaufen vor dem Parteivolk die inneren Konflikte nicht beseitigt hat, die die Partei seit langem quälen. Genau deshalb verstummt auch die Konkurrenz nicht. Der knapp unterlegene Friedrich Merz meckert am lautesten gegen AKK, der nordrhein-westfälische Regierungschef Armin Laschet macht es stiller und geschickter, und Gesundheitsminister Jens Spahn (von dem eh jeder weiß, dass er Chef sein will) zeigt immer wieder, wie es geht, dass er als Minister ein Macher ist. Schon die Wahl in Thüringen könnte für AKK in einem Scherbengericht enden, dann nämlich, wenn die CDU hinter den Linken durchs Ziel geht.