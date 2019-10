Doris Steinkraus

Neuhardenberg (MOZ) Zum Tag der Einheit werden in vielen Bundesländern Bäume gepflanzt. In diesem Jahr gab es den bundesweiten Aufruf, an vielen Stellen Bäume zu pflanzen und so etwas für das Klima zu tun. Familie Behringer in Neuhardenberg machte mit und pflanzte mit Enkelin Johanna einen Kampferbaum im Garten. Der Kampferbaum wächst als immergrüner Baum, der Wuchshöhen bis zu 30 m oder höher und Brusthöhendurchmesser von bis zu drei Meter erreicht. Er kann mehr als 1500 Jahre alt werden.

In Schleswig Holstein als Bundesland, das die zentrale Einheitsfeier ausrichtete, gab es eine große Baumpflanzaktion, an der sich viele Vereine, Institutionen und private Bürger beteiligten. Die Aktionen standen ganz im Zeichen der gegenwärtigen Debatte um den Klimawandel – Bäume als Sauerstoffspender und CO2-Schlucker. Ministerpräsident Daniel Günther hatte vorgeschlagen, dass das Bäumepflanzen in Zukunft zum Feiertag dazugehören soll. Ehrgeiziges Ziel: Jeder Bundesbürger soll am Tag der Einheit einen Baum pflanzen. 2020 ist Brandenburg Ausrichter der zentralen Einheitsfeier.