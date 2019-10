MOZ

Bad Freienwalde/Seelow Der Landkreis Märkisch-Oderland hat am Montag im Auftrag der Kommunen des Oderbruch die Bewerbung auf das Europäische Kulturerbe-Siegel eingereicht. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Die Bewerbung steht unter dem Titel "Das Oderbruch – Menschen machen Landschaft", so Pressesprecher Thomas Berendt. Mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel werden Kulturdenkmale, Kulturlandschaften und Gedenkstätten ausgezeichnet, die die europäische Einigung, die gemeinsamen Werte sowie die Geschichte und Kultur der EU symbolisieren.

Die Bewerbung unterliegt einem zweistufigen Bewerbungsverfahren. Zunächst wird die Kultusministerkonferenz Ende 2020 darüber entscheiden, ob die Bewerbung an eine europäische Jury weitergegeben wird. Pro Bewerbungsrunde darf jeder Mitgliedsstaat nur zwei Stätten vorschlagen. Gelangt die Bewerbung in die zweite Runde, wird im Frühjahr 2021 entschieden, welcher Bewerber ausgezeichnet wird. Das Oderbruch wäre in ganz Europa die erste Kulturlandschaft, die dieses Siegel bekommen würde.