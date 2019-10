Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ) Noch in diesem Jahr könnte das Insolvenzverfahren bei der Reuther STC GmbH beendet werden. Das hat der gerichtlich bestellte Sachwalter für das Verfahren, der Berliner Insolvenzanwalt Torsten Martini, in Aussicht gestellt. Es seien "keine weiteren Maßnahmen im Personalbereich" – also Entlassungen – erforderlich.

Damit wäre der Betrieb entschuldet und könnte wieder auf eigenen Füßen stehen. "Es sieht gut aus." Die Höhe der inzwischen angemeldeten Forderungen gegen Reuther wollte Martini nicht beziffern und verwies auf die Nichtöffentlichkeit des Verfahrens. Für den 23. Oktober ist eine Gläubigerversammlung angesetzt.

Kredit erhalten

Unterdessen hat das traditionsreiche Stahlbau-Unternehmen aus dem Pintschring, das Anfang Mai in die Insolvenz in Eigenregie gegangen war, die zuletzt angekündigte Finanzspritze erhalten, sagte Geschäftsführer Finn Melgaard. Es handele sich um einen Kredit eines regionalen Instituts. Zur Höhe wollte er keine Angaben machen.

Die Insolvenz des Windkraft-Unternehmens Selvion hatte die Krise bei Reuther ausgelöst. Inzwischen hat sich das Unternehmen mit derzeit 165 Mitarbeitern nach Melgaards Worten ganz von der Windkraft abgewandt, die jahrelang das Geschäft bestimmt hatte, und setzt auf den Bau von Behältern, vor allem für Gas. "Wir arbeiten Überstunden und stellen Leute ein", sagte Melgaard.